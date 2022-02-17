ООО "Зимняя вишня Кемерово" ликвидируют из-за недостоверной информации

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение о ликвидации ООО "Зимняя вишня Кемерово", принадлежавшего управляющей одноименного ТРЦ Надежде Судденок и арендовавшего верхние этажи, где в 2018 году и начался пожар, в результате которого погибли 60 человек.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", решение об исключении ООО "Зимняя вишня Кемерово" из ЕГРЮЛ принято 16 февраля. Основанием для исключения стало наличие в ЕГРЮЛ сведений о юрлице, "в отношении которых внесена запись о недостоверности". По данным "СПАРКа", недостоверными, в частности, являются данные об адресе компании, совпадающем с адресом ТРЦ "Зимняя вишня", тогда как здание было демонтировано в 2018 году.

ООО "Зимняя вишня Кемерово" полностью принадлежит Судденок, она же является гендиректором компании. Осенью 2021 года суд приговорил Судденок к 13,5 годам колонии, признав ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей, а также в нарушении требования пожарной безопасности.

Сообщалось также, что ООО "Зимняя вишня Кемерово" было арендатором верхних этажей (третьего и четвертого) одноименного торгового центра, где и начался пожар. На верхних этажах находились, в том числе, кинотеатры, детский центр и фудкорты.

Основными видами деятельности ООО "Зимняя вишня Кемерово" являются розничная торговля напитками в специализированных магазинах, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.

ООО "Зимняя вишня Кемерово", в том числе, сдавало площади в субаренду. Собственником всей площади ТРЦ являлось ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК, структура ООО "КДВ Групп").

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, в результате него погибли 60 человек, 37 из них - дети.