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Cisco увеличила квартальную прибыль на 17% вопреки сбоям в цепочках поставок

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. увеличил чистую прибыль во II финансовом квартале на 17%, выручку - на 6%. В отчете компания объявила об увеличении объема программы обратного выкупа акций на $15 млрд и повышении квартальных дивидендов до $0,38 на акцию с $0,37 на акцию.

За квартал, который завершился 29 января, чистая прибыль Cisco составила $2,97 млрд против $2,55 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $0,71 с $0,6.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,84 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $0,81 на акцию.

Квартальная выручка Cisco выросла до $12,72 млрд с $11,96 млрд годом ранее, что также оказалось лучше консенсус-прогноза, составлявшего $12,66 млрд. Сама компания прогнозировала увеличение выручки во втором финквартале на 4,5-6,5% и, таким образом, темпы роста оказались ближе к верхней границе прогнозного диапазона.

Эксперты опасались, что продажи Cisco не дотянут до прогноза в связи с сохраняющимися проблемами в глобальных цепочках поставок, однако главный финансовый директор компании Скотт Херрен заявил в интервью Barron's, что ситуация с нехваткой компонентов во втором финквартале не ухудшилась, но и не улучшилась.

Выручка Cisco от продажи оборудования увеличилась на 9%, до $9,35 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $9,22 млрд.

Сервисная выручка Cisco сократилась на 1%, до $3,367 млрд.

По прогнозу компании, в третьем финквартале ее скорректированная прибыль составит $0,85-0,87 на акцию (консенсус-прогноз Уолл-стрит - $0,86 на акцию), выручка повысится на 5-7%.

Cisco повысила прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод до $3,41-3,56 на акцию с $3,38-3,45 на акцию. Прогнозный диапазон выручки сужен до 5,5-6,5% с 5-7%.

За последние 12 месяцев акции Cisco подорожали на 17%.

Cisco Systems США Скотт Херрен

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