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Глава МВФ заметила ослабление импульса к росту мировой экономики из-за "омикрона"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Из-за штамма коронавируса "омикрон" и оказавшихся устойчивыми сбоев в цепочках поставок ослабел импульс к росту мировой экономики в 2022 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и глав центробанков государств G20.

Мировая экономика продолжает восстанавливаться, однако темпы роста замедлились, отметила она и напомнила, что в январе МВФ понизил прогноз глобального экономического подъема до все еще сильных 4,4%, в частности, из-за переоценки перспектив роста в США и Китае.

"Однако уже после этого экономические индикаторы указывают на ослабление импульса к росту в 2022 году из-за появления штамма COVID-19 "омикрон" и проблем в цепочках поставок, которые являются более устойчивыми, чем ожидалось ранее", - отметила она.

"При этом показатели инфляции во многих странах остаются высокими, финансовые рынки стали более волатильными, а геополитическая напряженность резко увеличилась", - сказала Георгиева.

"Крепкое международное сотрудничество и чрезвычайная гибкость политики необходимы, чтобы пройти через все сложности в 2022 году", - считает.

По прогнозу МВФ, к концу 2024 года глобальные экономические потери в результате пандемии COVID-19 составят порядка $13,8 трлн. В связи с этим необходимо принять меры для дальнейшей борьбы с вирусом, в том числе добиться того, чтобы у всех стран был равный доступ к полному набору инструментов, включая тесты и лекарственные препараты, отметила Георгиева.

По ее словам, многим странам придется столкнуться с последствиями ужесточения монетарной политики в мире, и с учетом высокой неопределенности и серьезных расхождений между странами, макроэкономическая политика должна быть "четко откалибрована" с учетом индивидуальных условий каждого государства.

"Риск потенциальных последствий, особенно для развивающихся стран, должен быть управляемым. Мы должны бороться с инфляцией, не навредив экономическому росту", - сказала Георгиева.

Она также отметила существенный рост долгов многих государств из-за увеличившихся в период пандемии расходов.

"И, хотя многие страны сталкиваются с повышением долга, нам следует отдавать приоритет помощи странам, которые нуждаются в реструктуризации долга", - заявила она.

Реструктуризация долгов бедных стран была одной из тем, обсуждавшихся на встрече глав финансовых ведомств G20 в Джакарте 17-18 февраля.

Переговоры о новой структуре долга были "сложными", заявила Bloomberg министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати.

"Страны с низкими доходами являются уязвимыми после привлечения крупных заимствований для финансирования программ поддержки экономики в период пандемии, - отметила Индравати. - Это должно вызывать беспокойство у G20".

В целом участники встречи договорились принимать осторожные меры для нормализации денежно-кредитной политики, хорошо коммуницируя их, чтобы ослабить опасения относительно глобальных последствий подъема процентных ставок.

"Что сейчас наиболее важно, так это стабилизировать восстановление экономики и дать толчок возврату к нормальному положению дел", - заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер по итогам встречи.

"Несмотря на позитивные сигналы, существуют серьезные риски, которые могут поставить под угрозу восстановление экономики, в том числе, геополитические факторы и в особенности ситуация в Восточной Европе и вокруг Украины", - сказал он.

Тем временем, глава казначейства Австралии Джош Фрайденберг заявил, что сложившаяся вокруг Украины ситуация вызывает "глубокие опасения", и разрешение конфликта в интересах всех сторон.

Хроника 09 января 2020 года – 18 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
МВФ Кристалина Георгиева коронавирус Австрия Джош Фрайденбенг Германия Кристиан Линднер Минфин Индонезия

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