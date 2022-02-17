Песков призвал оградить проект "СП 2" от "грубого политического влияния"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле исходят из того, что проект "Северный поток-2" будет запущен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И российская, и германская сторона считают, что это международный проект, который может и должен сыграть весьма важную роль в стабилизации энергетических рынков в Европе, который, наверняка, сыграет в будущем важную роль в обеспечении энергетической безопасности в Европе, сделает цены на газ дешевле для европейских потребителей. Мы исходим из того, что нам удастся оградить этот сугубо экономический международный проект от грубого политического влияния извне. (....) Сейчас есть определённые требования у европейского регулятора, эти требования выполняются компанией-оператором. Надеемся, что скрупулезно, от "а" до "я" все эти требования будут выполнены и в то время, в которое посчитают должным, этот проект будет запущен в строй", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, прояснились ли перспективы запуска "Северного потока-2" после встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.