Зеленский потребовал полной остановки "Северного потока 2"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский, считает, что против России должны быть немедленно введены санкции и они должны включать полную остановку проекта поставок газа по трубопроводу "Северный поток 2". Он сказал это в Киеве на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Днем ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных республик Донбасса. В ночь на вторник Зеленский заявил, что Украина ничего не уступит, и однозначно квалифицировал действия Москвы как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также сказал, что признание ДНР и ЛНР можно трактовать как односторонний выход России из Минских соглашений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Западу пришло время ввести санкции против России.

22 февраля Зеленский получил запрос МИД Украины о разрыве дипломатических отношений с Москвой.