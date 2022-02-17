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"Магнит" заявил о потенциале для ежегодного роста дивидендов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" видит потенциал для ежегодного увеличения дивидендных выплат в зависимости от финансового положения и в соответствии с решением совета директоров и акционеров, сообщается в презентации компании.

"Магнит" также будет фокусироваться на создании "дополнительной ценности" для акционеров и планирует двузначный рост показателя ROIC в 2025 году по сравнению с 2021 годом.

"Магнит" платит дивиденды дважды в год - по итогам девяти месяцев и финальные за год. Целевой размер выплат в дивидендной политике не определен.

Дивиденды "Магнита" по итогам девяти месяцев 2021 года составили 294,37 рубля на акцию, в сумме - 30 млрд рублей. По итогам девяти месяцев 2020 года выплаты составили 245,31 рубля на акцию, в сумме 25 млрд рублей. Столько же ритейлер выплатил по итогам 2020 года. Таким образом, дивиденды "Магнита" за 2020 год с учетом промежуточных составили 50 млрд рублей.

Уставный капитал ПАО "Магнит" составляет 1 млн 19,113,55 тыс. рублей, он состоит из 101 млн 911,355 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Крупнейшим акционером "Магнита" является Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2% акций. 3,9% акций находятся на балансе "дочки" "Магнита" - АО "Тандер", 0,2% принадлежат менеджменту ритейлера. Free float составляет 66,7%.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. Выручка "Магнита" по итогам 2021 года выросла на 19,5%, до 1,86 трлн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 36,8%, до 51,7 млрд рублей.

Магнит

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