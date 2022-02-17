Рубль и акции отыграли часть потерь на новостях о возвращении войск РФ после учений

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль и акции в середине торгов четверга отыграли часть дневных потерь на сообщениях Минобороны РФ о возвращении войск после учений, но последовавшие после этого заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга несколько снизили оптимизм на рынке.

Курс доллара опустился приблизительно на 0,3 руб. - с уровня 76,95 руб. до 76,65 руб., евро также потерял порядка 0,3 рубля, снизившись с 86,3 руб. до 86 руб. При этом российские фондовые индексы, снижавшиеся в первой половине торгов на 3,1-4,5%, после заявлений министерства обороны России отыграли вверх в среднем на 0,8-1,3%, в частности индекс МосБиржи в моменте вырос до 3588 пункта, сократив снижение к закрытию предыдущего дня до 1,6%, а индекс РТС вырос до 1495 пунктов, что оказалось уже лишь на 2% ниже уровня закрытия среды против 4,5% на пике падения.

Таким образом, ситуация на рынке остается волатильной, подверженной сильному влиянию новостей на геополитическую тематику, отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Идет разработка графика возвращения подразделений Вооруженных сил РФ в пункты постоянной дислокации после учений, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. "Командирам соединений и воинских частей, отработавшим весь комплекс мероприятий боевой подготовки на полигонах, поставлена задача по разработке планов-графиков возвращения подразделений в пункты постоянной дислокации", - сказал он. "Первые подразделения, совершившие марши, прибывают в свои воинские гарнизоны", - сообщил Конашенков.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дисклокации комбинированным способом", - сказал он. "Погрузка тяжелой бронетехники осуществляется на железнодорожные платформы. Отдельные подразделения совершают марши в составе автоколонн в сопровождении военной полиции", - заявил Конашенков.

"Сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более полутора тысяч километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской республике и в республике Дагестан", - сообщил он.

Между тем в НАТО по-прежнему, несмотря на заявления Москвы, не видят признаков отвода войск РФ от Украины и продолжают следить за обстановкой вокруг границы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в четверг.