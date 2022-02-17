Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Идет разработка графика возвращения подразделений Вооруженных сил РФ в пункты постоянной дислокации после учений, первые подразделения уже прибывают на свои базы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более полутора тысяч километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской республике и в республике Дагестан", - сказал он в четверг.

Кроме того, по словам Конашенкова, железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, выполнявшие учебно-боевые задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области.

"Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 км, сегодня ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области", - уточнил он.

Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что очередной эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа покинул Крым после учений. На видео, опубликованном Минобороны, показано прохождение эшелона с автомобильной техникой через Крымский мост.

"Командирам соединений и воинских частей, отработавшим весь комплекс мероприятий боевой подготовки на полигонах, поставлена задача по разработке планов-графиков возвращения подразделений в пункты постоянной дислокации", - сказал он. "В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дислокации комбинированным способом", - отметил Конашенко.

"Погрузка тяжелой бронетехники осуществляется на железнодорожные платформы. Отдельные подразделения совершают марши в составе автоколонн в сопровождении военной полиции", - заявил он.

Учения продолжаются

Представитель Минобороны добавил, что российские и белорусские военные запланировали на четверг боевые стрельбы в рамках учений, после окончания маневров российские военные будут выведены.

"Воинские части и подразделения, отрабатывающие задачи в составе сил реагирования Союзного государства в рамках проводимого российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022" на территории Белоруссии, сегодня и в субботу 19 февраля проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой на полигонах республики", - сказал он.

"После завершения учения соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации", - подчеркнул он.

10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры "Союзная решимость - 2022". Учения в Белоруссии, на которые Россия перебросила ряд частей и подразделений Восточного военного округа (ВВО), продлятся до 20 февраля.