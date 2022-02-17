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"Вкусвилл" запустил круглосуточную доставку

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл", один из крупнейших игроков на российском рынке e-grocery, запустил круглосуточную доставку.

В тестовом режиме ночная доставка была запущена летом 2021 года на дарксторе в Санкт-Петербурге. В настоящее время сервис работает на базе почти половины дарксторов, зона ночной доставки охватывает районы Москвы и города Московской области, Санкт-Петербург, Самару, Тулу, Владимир, говорится в сообщении компании.

Первые результаты работы сервиса показали, что он востребован у покупателей, отметил ритейлер. На ночное время приходится более 1 тыс. заказов в сутки. Пиком активности стало раннее утро – около 50% доставок курьеры совершают в период с 5:00 до 8:00 утра.

"Еще в 2020 году мы организовали круглосуточную доставку продуктов "Вкусвилл" через наших партнеров, с активным развитием дарксторов тестировали разные решения для улучшения сервиса, одним из них стала ночная доставка, которая продолжает развиваться", - сказал территориальный менеджер по доставке "Вкусвилла" Андрей Ажипа (его слова процитированы в сообщении).

"Вкусвилл" – один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в России. Выручка компании по РСБУ за девять месяцев 2021 года выросла на 39,6%, до 112,9 млрд рублей. По данным на февраль, сеть "Вкусвилл" объединяла более 1,3 тыс. магазинов в 59 городах РФ.

Ритейлер начал тестировать сервис собственной доставки в 2019 году. По оценке INFOLine, по итогам девяти месяцев 2021 года "Вкусвилл" увеличил онлайн-продажи в 4,4 раза, до 32,8 млрд рублей с 7,4 млрд рублей годом ранее. Компания была третьим по величине игроком в сегменте e-grocery после "Сбермаркета" и X5 Retail Group.

Вкусвилл

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