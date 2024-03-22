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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Акционеры "Вкусвилла" в 2023 году получили 6 млрд рублей дивидендов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер АО "Вкусвилл" в 2023 году выплатил 6 млрд рублей дивидендов основным акционерам, говорится в отчете компании по РСБУ.

Бенефициаром ритейлера является Андрей Кривенко, косвенно он владеет 65,4475% "Вкусвилла" через ООО "Проект Избенка", а напрямую - 1,79% ритейлера.

В 2022 году компания выплатила дивиденды на 2 млрд рублей.

Ранее "Вкусвилл" раскрыл данные по обороту за 2023 год - компания увеличила показатель на 27%, до 297,5 млрд рублей (с НДС).

Как сказано в отчете по РСБУ, в 2023 году "Вкусвилл" увеличил выручку на 26,8%, до 257,9 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 30,4%, до 100,5 млрд рублей. Чистая прибыль возросла в 1,58 раза, до 5,1 млрд рублей.

"Вкусвилл" - один из самых быстро растущих ритейлеров в России. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Сеть объединяет более 1,85 тысячи магазинов в 152 городах России, более 140 дарксторов (магазины для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей), мобильное приложение и интернет-магазин.

Андрей Кривенко Вкусвилл
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