ГЭХ и Siemens обсуждают организацию в РФ производства лопаток больших газовых турбин

В России их пока никто не производит

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - "Газэнергосервис" (входит в ООО "Газпром энергохолдинг", ГЭХ) ведет переговоры с Siemens об организации производства лопаток для больших газовых турбин на существующих мощностях компании в Наро-Фоминске. Об этом рассказал первый замгендиректора компании Павел Шацкий в ходе конференции "ВТБ Капитал Инвестиции".

"Вне зависимости от вопроса СП (создания совместного предприятия - ИФ) или нет, мы обсуждаем вопрос получения компетенций и референций производства горячей части на существующих мощностях", - отметил Шацкий.

На данный момент в России отсутствует собственное производство лопаток для больших газовых турбин.

В 2019 году ГЭХ купил у Газпромбанка 100% акций машиностроительной компании "РЭП холдинг". "Газпром энергохолдинг" диверсифицирует деятельность за счет выхода в новые сегменты и становится крупным игроком на рынке энергетического машиностроения", - говорил тогда генеральный директор ГЭХа Денис Федоров.

Компания также рассматривала возможность локализации на базе "РЭП холдинга" производства газовой турбины. Сейчас производственные и ремонтно-сервисные активы группы объединены в ООО "ГЭХ Индустриальные активы".

Весной Федоров говорил журналистам, что компания ведет переговоры с итальянской Ansaldo и германским Siemens о локализации в РФ производства больших газовых турбин, но оценивает их как очень предварительные.

"Газпром энергохолдинг" объединяет электроэнергетические активы ПАО "Газпром" – ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "МОЭК" и ПАО "ТГК-1" и является их мажоритарием. Компания на 100% принадлежит "Газпрому".