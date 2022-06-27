В ГЭХе допустили, что Siemens на переговорах "просто водил компанию за нос"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ООО "Газпром энергохолдинг" десять лет вел переговоры о покупке доли Siemens в "Сименс технологии газовых турбин", переговоры давно не ведутся, в компании не исключают, что представители Siemens "просто водили за нос" российских партнеров, сообщил журналистам гендиректор ГЭХа Денис Федоров.

Общение Федорова с журналистами состоялось в подмосковном Дзержинском на церемонии пуска девятого энергоблока ТЭЦ-22, на котором был установлен головной образец турбины Т-295 производства "Уральского турбинного завода".

"Мы вели их (переговоры - ИФ) какой-то промежуток времени, думали организовать совместные проекты по производству газовых турбин. Но с учетом того, что сложилось, в принципе можно сказать, мы сделали эту машину российскую, а с Siemens вели переговоры десять лет", - заявил Федоров.

"Спустя определенный промежуток времени события, которые сейчас происходят, показывают, что скорее всего нас просто водили за нос, просто не передавали элементы горячей части", - добавил он.

"Сименс технологии газовых турбин" - совместное предприятие Siemens (65%) и "Силовых машин" (35%). Германский концерн рассматривал как выход из СП, так и выкуп доли "Силовых машин" в предприятии. В 2019 году ГЭХ заявлял, что мог бы рассмотреть приобретение 50% в "СТГТ". Но уже весной 2021 года Федоров говорил, что компания считает нецелесообразной покупку доли в СП в том виде, в котором сегодня функционирует предприятие.

В середине февраля 2022 года первый замгендиректора ГЭХа Павел Шацкий отмечал, что "Газэнергосервис" (входит в ООО "Газпром энергохолдинг") ведет переговоры с Siemens об организации производства лопаток для больших газовых турбин на существующих мощностях компании в Наро-Фоминске.

В мае Siemens решил покинуть российский рынок из-за событий на Украине.

"Газпром энергохолдинг" объединяет электроэнергетические активы ПАО "Газпром" - ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "МОЭК" и ПАО "ТГК-1" и является их мажоритарием. Компания на 100% принадлежит "Газпрому".