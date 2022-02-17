Путин допустил, что допдоходы бюджета в 2022 г. могут составить до 1,5 трлн руб.

Президент РФ Владимир Путин Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов оценивает возможные дополнительные доходы бюджета в 2022 году в 1 трлн рублей, есть более высокие оценки - до 1,5 трлн рублей, правительству нужно просчитать все возможные варианты, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.

"По поводу оценок дополнительных доходов... Говорится о том, что дополнительных доходов у нас будет полтора триллиона - триллион четыреста, Минфин говорит - триллион - и соответственно от этого исходит, считает, сколько мы должны будем безусловно направить наших средств на выполнение социальных обязательств - растущих социальных обязательств в связи с изменением экономической ситуации у нас и в мире в целом", - сказал президент, подводя итоги совещания.

По его словам, "это вопросы, к которым нужно прислушаться, прежде чем принимать окончательные решения". Путин подчеркнул, что "нужно просчитать все возможные риски" и сценарии.