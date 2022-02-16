Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19

Непредвиденные расходы Фонда соцстрахования оценили в "трехзначное число в миллиардах"

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минфин ожидает, что в 2022 году доходы федерального бюджета будут выше, чем заложено в законе о бюджете, дополнительные доходы в основном пойдут на незапланированные расходные обязательства в связи с продолжением пандемии COVID-19, сказал журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

"Мы готовим уточнение наших параметров бюджетных по текущему году, во всяком случае для себя оцениваем, как исполняется начало года, какие ресурсные есть возможности, какие дополнительные риски мы по расходам видим. Текущий год будет отличаться от предыдущих тем, что у нас обычный бюджетный процесс - мы будем выходить в Госдуму с поправками, а не самостоятельно менять параметры бюджета, как это было в прошлые годы, когда законодатель такое право предоставил. Видим возможности для уточнения и макры, ряд изменений уже в прессе обсуждались, соответственно, будут уточнения и по бюджету. Сейчас такой период, когда относительно затишье с точки зрения бюджетного процесса, с другой стороны, геополитика в последнее время накладывалась на все наши оценки, на макро и на бюджет. Это влияет и на наши бюджетные возможности и приоритеты", - сказал он, напомнив, что внесение поправок в бюджет проводиться в весеннюю и осеннюю сессию Госдумы.

Министр отметил, что ожидается несколько изменений.

"Первое, уточнилась база прошлого года - более высокие темпы роста, ВВП номинально изменился, соответственно, будет меняться и наш прогноз по текущему году, соответственно, будет возможность уточнить и параметры доходов. Да, мы ожидаем, что они будут несколько выше из-за базы и, возможно, из-за того, что дефлятор ВВП тоже будет чуть повыше, потому что видим: изменение параметров инфляции будет с 4% до 5,9%, по оценке Минэка, хотя все эти оценки пока предварительные, это не официальные прогнозы, но они отражают реалии. Соответственно, номинал ВВП будет больше, номинал доходов тоже уточнится", - сообщил он.

Министр напомнил и о расходах, которые не планировались.

"У нас сейчас волна омикрона, видим, какое большое количество больничных открывается, несмотря на то, что мы снизили с 14 до 7 дней обязательный больничный (...), но около 600 тысяч в день открывается новых больничных листов, такого не было никогда, было 200 тысяч, под 300 тысяч, поэтому дефицит Фонда социального страхования (ФСС) очевидно нам придется закрывать из дополнительных бюджетных средств, первая большая трата. Там трехзначное число в миллиардах", - пояснил министр.

Также дополнительные средства из бюджета потребуются и Фонду медицинского страхования. "Как и в прошлом году, наряду с ковидной помощью, естественно, оказывается общая медицинская помощь людям, денег не хватает, дополнительно придется вкладывать средства в ФОМС, тоже трехзначное число", - сказал Силуанов.

Помимо этого, он упомянул и такой фактор, как повышение ключевой ставки, к которой привязан ряд расходов. "Взять ту же самую ипотеку, фабрику проектного финансирования ВЭБа (...). Взять то же самое субсидирование процентных ставок по селу, по МСП. Это все наши публичные обязательства, нам здесь тоже нужны деньги на то, чтобы обеспечить те параметры кредитования или кредитной поддержки, которые обозначены в программном документе. Удорожание стройки в связи с ростом цен тоже требует трехзначных денежных вливаний", - пояснил министр.

"Поэтому, казалось бы, обычные в ходе исполнения бюджета изменения, но они требуют огромных денег, поэтому все дополнительные ресурсы, которые мы планируем получить в текущем году, во многом будут направлены на реагирование, связанное с продолжением коронавирусной инфекции. (...) Все это требует дополнительных ресурсов. Сейчас как раз оцениваем дополнительные возможности и дополнительные обязательства, и в ближайшее время будем собираться в правительстве и докладывать наши уточненные оценки. Возможно, в течение недели мы обсудим в правительстве эти параметры", - заключил он.

Министр также отметил, что в правительстве нет разногласий относительно соблюдения бюджетного правила. "В текущем году и все последующие плановые периоды у нас жестко будет соблюдаться бюджетное правило, у нас здесь разногласий нет в правительстве. Есть разногласия по оценкам дополнительных доходов. Кто-то считает, что нужно считать более оптимистично, но вы знаете позицию Минфина - это всегда умеренно-консервативно. Всегда лучше добавлять, чем отнимать из-за завышенных прогнозов", - сказал он.

"Мы сторонники того, что лучше ошибиться в меньшую сторону, чем быть излишне оптимистичными", - отметил министр.

"Конечно, говорят и справедливо - если мы сейчас будем излишне консервативны, то, предположим, решения о каких-то стройках, о каких-то инвестициях не смогут быть в этом году реализованы, надо сразу, побольше, с тем, чтобы строительный сезон был по максимуму загружен. И да, и нет. На наш взгляд, все должно быть сбалансировано, чтобы не увлекаться излишним оптимизмом, поскольку ситуация достаточно волатильна, как будет развиваться мировая экономика, геополитика, сейчас, слава богу, получается, что все более-менее урегулировалось, дай бог, чтобы и дальше так было. Но риски все равно сохраняются. Бюджетное правило как было одним из наших столпов, так и остается", - сказал Силуанов.