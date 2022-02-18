Криптобиржа Binance вступила в Ассоциацию банков России

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Binance - одна из Топ-5 крупнейших мировых бирж по торговле цифровыми финансовыми активами и криптовалютами - вошла в Ассоциацию банков России (АБР), сообщила биржа.

"Президиум совета Ассоциации банков России одобрил вступление Binance в ассоциацию и принял решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вступление биржи в АБР продиктовано стремлением обеспечить диалог с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в сфере цифровых финансовых активов и цифровых валют.

В свою очередь экспертный центр при ассоциации займется подготовкой профессиональных суждений по вопросам оборота цифровых финансовых активов и цифровых валют, обеспечением экспертно-аналитическими материалами, обобщением международного опыта. Руководителем экспертного центра назначена GR-директор Binance в России и СНГ Ольга Гончарова.

"Binance, как крупнейшая криптовалютная экосистема во всем мире, имеет солидный опыт в области работы с регуляторами. Уверен, что наши наработки, наша экспертиза будут позитивно восприняты банковским сообществом России", - цитирует пресс-служба биржи слова директора Binance по Восточной Европе Глеба Костарева.

По данным CoinMarketCap (ранжирует и оценивает криптобиржи на основе трафика, ликвидности, объемов торгов) Binance занимает первое место по суточному объему торгов ($69 млрд), затем идет Coinbase Exchange, FTX, Kraken и Huobi Global.

Как сообщалось, в начале месяца правительство РФ утвердило концепцию развития рынка криптовалют в РФ, основанную на предложениях Минфина. В документе предлагалось провести процедуру "приземления" в РФ иностранных криптовалютных бирж: они должны будут открыть представительства в России и иметь техническую интеграцию с уполномоченными на обмен криптовалюты российскими банками. Будет запрещен вывод средств через счета/электронные кошельки, которые открыты не в системе уполномоченных российских банков. Не смогут работать в России иностранные биржи цифровых валют, зарегистрированные в офшорных зонах из утверждаемого Минфином списка. Иностранные криптовалютные биржи должны будут также иметь лицензию на осуществление биржевой деятельности по операциям с цифровой валютой в соответствии с требованиями законодательства страны своего местонахождения.