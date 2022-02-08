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Правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют, который планируется интегрировать в финансовую систему, обеспечив контроль за денежными потоками в контуре кредитных организаций.

Концепция предусматривает разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Защита прав инвесторов будет обеспечиваться также за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок. Те, в свою очередь, будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала, сказано в сообщении.

Разделение на "квалов" и "неквалов" (схожий механизм реализован на фондовом рынке) будет происходить через тестирование с последующим установлением лимитов совершения операций для неквалифицированных инвесторов.

В обсуждении регулирования криптовалютного рынка "принимали участие" Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития, Генпрокуратура, перечисляет пресс-служба правительства. ЦБ ранее высказывался против предложенной Минфином концепции, предлагая запретить выпуск и обращение в России криптовалют.

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Утвержденная правительством концепция предусматривает, что организатором системы обмена цифровых валют может быть банк с универсальной лицензией, имеющий право осуществлять операции открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, предоставлять электронные средства платежа, в том числе корпоративные электронные средства платежа. Для мониторинга криптовалютных транзакций может использоваться разработанный Росфинмониторингом сервис "Прозрачный блокчейн", сказано в концепции, а применение иностранных сервисов со схожим функционалом невозможно, так как в них сохраняются запросы, сформированные пользователями.

Оператор обмена цифровых валют, обладающий универсальными правами (то есть "криптобиржа"), должен будет работать через российское юридическое лицо, подпадающее под требования закона о ПОД/ФТ. И к биржам, и "криптообменникам" будут предъявляться требования по размеру уставного капитала.

Покупка и продажа цифровых валют возможна на иностранных биржах, но и к ним будут предъявляться требования для осуществления деятельности на территории РФ, в частности - наличие представительства на территории России и "технической интеграции с системой российского организатора системы обмена цифровых валют". Иностранные криптобиржи должны будут иметь лицензию на операции с криптовалютой в стране местонахождения, если в местном законодательстве есть такое требование, при этом они не должны располагаться в юрисдикции из списка офшоров, утверждаемого Минфином.

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