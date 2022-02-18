Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. 1/2 финала Россия - ШвецияПодробнее
Фристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

"Северсталь" заплатила $1 млн за долю "Роснано" в "ВиндарСеверстали"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" заплатило $1 млн за 24,5% в ООО "ВиндарСеверсталь", которая была приобретена в сентябре 2021 года, следует из отчетности компании за IV квартал 2021 года.

Осенью "Северсталь" выкупила 24,5% у одного из партнеров совместного предприятия "Башни ВРС" (в ноябре 2021 года переименовано в "ВиндарСеверсталь") - АО "Роснано".

Сделка была закрыта в сентябре, доля "Северстали" в СП выросла до 49%. Доля другого партнера - испанской компании Windar Renovables S.L. - осталась на прежнем уровне в размере 51%.

"Башни ВРС" были созданы в 2018 году как совместное предприятие "Северстали", Windar и "Роснано". В 2020 году СП вышло на проектную мощность в 145 башен в год.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03% акций, free float составляет 22,97%.

Северстсаль Виндарсеверсталь Роснано Windar

Новости

Рубль укрепляется к бивалютной корзине в надежде на мирное решение украинского кризиса

Рубль укрепляется к бивалютной корзине в надежде на мирное решение украинского кризиса

ДОМ.РФ предложил создать систему учета жилья для детей-сирот

ДОМ.РФ предложил создать систему учета жилья для детей-сирот

Производители в РФ стали уменьшать объем упаковки продуктов ради сдерживания цен

Транзитная заявка "Газпрома" через Украину на пятницу еще немного снизилась

Транзитная заявка "Газпрома" через Украину на пятницу еще немного снизилась

Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам и по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам и по ипотеке

Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и евро

Рынки акций Европы в четверг закрылись снижением

Путин допустил, что допдоходы бюджета в 2022 г. могут составить до 1,5 трлн руб.

Путин допустил, что допдоходы бюджета в 2022 г. могут составить до 1,5 трлн руб.

Унция золота подорожала до $1900 впервые с июня из-за геополитики

Штрафы по "делам металлургов" рассчитают исходя из выручки за 2020 год

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });