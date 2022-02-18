"Северсталь" заплатила $1 млн за долю "Роснано" в "ВиндарСеверстали"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" заплатило $1 млн за 24,5% в ООО "ВиндарСеверсталь", которая была приобретена в сентябре 2021 года, следует из отчетности компании за IV квартал 2021 года.

Осенью "Северсталь" выкупила 24,5% у одного из партнеров совместного предприятия "Башни ВРС" (в ноябре 2021 года переименовано в "ВиндарСеверсталь") - АО "Роснано".

Сделка была закрыта в сентябре, доля "Северстали" в СП выросла до 49%. Доля другого партнера - испанской компании Windar Renovables S.L. - осталась на прежнем уровне в размере 51%.

"Башни ВРС" были созданы в 2018 году как совместное предприятие "Северстали", Windar и "Роснано". В 2020 году СП вышло на проектную мощность в 145 башен в год.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03% акций, free float составляет 22,97%.