Ростовский производитель башен ветроустановок снизил годовую выручку в 4,5 раза

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ООО "Виндарсеверсталь" (ранее - ООО "Башни ВРС") в 2022 году получило выручку по РСБУ в сумме 920 млн рублей, что в 4,5 раза меньше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Себестоимость при этом снизилась в 3,4 раза, до 828 млн рублей. В результате валовая прибыль компании упала в 13,9 раза, до 92 млн рублей, а чистая прибыль- в 12,5 раза, до 101,9 млн рублей.

Коммерческие расходы компании в 2022 году сократились в 3,4 раза до 7 млн рублей, управленческие расходы - в 1,5 раза до 68,4 млн рублей. Данные факторы оказали влияние на снижение прибыли от продаж до 16,8 млн рублей против 1,147 млрд рублей годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 125,226 млн рублей (снижение в 10 раз).

Кредиторская задолженность "Виндарсеверстали" за 2022 год сократилась с 762,182 млн рублей до 63,659 млн рублей, дебиторская - с 522,456 млн рублей до 194,209 млн рублей.

Как говорится в пояснении к бухгалтерском балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, на деятельность организации оказывал и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера, среди них, в частности, геополитическая обстановка и санкции.

Отмечается, что санкционные ограничения повлекли нарушения логистических цепочек с компаниями-нерезидентами, выстраивание новых требует времени, что влечет за собой возможные задержки поставок либо увеличивает их стоимость. Несвоевременная оплата своих обязательств контрагентами приводит к просроченной дебиторской задолженности ООО. Колебания спроса на производимую продукцию влечет за собой коммерческие риски.

Чрезвычайные факторы хозяйственной деятельности в 2022 году отсутствовали, отмечает при этом компания. Организацией не принималось решения о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

"Руководство уверено, что организация будет способна продолжать свою деятельность в будущем", - говорится в документе.

"Башни ВРС" - проект по производству башен для ветроэнергетических установок в Таганроге (Ростовская область) - были созданы в 2018 году как трехстороннее СП "Северстали", "Роснано" и испанской Windar Renovables S.L. (соотношение долей 24,5:24,5:51). "Северсталь" в сентябре 2021 года увеличила долю в "Башнях ВРС" до 49%, выкупив долю "Роснано". В связи с изменениями в структуре собственников предприятия было принято решение о ребрендинге, и в ноябре 2021 года "Башни ВРС" сменили название на "Виндарсеверсталь".

Вице-губернатор Ростовской области Игорь Сорокин ранее говорил, что "Башни ВРС" в 2020 году полностью локализовали производство - заготовки металла секций башен для ветроустановок гнулись и собирались исключительно на территории предприятия.