Рубль и акции негативно отреагировали на сообщения об эвакуации граждан ДНР в Россию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль и акции негативно отреагировали на сообщения об эвакуации граждан самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России.

Курс доллара США дернулся вверх приблизительно на 0,5 рубля - с уровня 75,8 руб./$1 до 76,3 руб./$1, евро вырос также на 0,5 рубля - с 86,1 руб./EUR1 до 86,6 руб./EUR1. При этом российские фондовые индексы, снижавшиеся к середине торгов всего на 0,2-0,7%, после появления тревожных новостей из Донбасса усилили падение до 2,7%, в частности, индекс МосБиржи в моменте опустился с уровня 3485 пунктов до 3415 пунктов, а индекс РТС - с 1447 до 1410 пунктов.

Жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуируют в Ростовскую область России из-за роста напряженности в регионе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", - сказал Пушилин в своем видеообращении к гражданам ДНР, опубликованном в пятницу.

Он добавил, что "по договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места для размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым".