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В ДНР решили эвакуировать на территорию РФ женщин, детей и пожилых людей

В ДНР решили эвакуировать на территорию РФ женщин, детей и пожилых людей
Фото: Николай Тришин/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуируют в Ростовскую область России из-за роста напряженности в регионе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", - сказал Пушилин в своем видеообращении к гражданам ДНР, опубликованном в пятницу.

Он добавил, что "по договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места для размещения граждан". "Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым", - заверил Пушилин.

По его словам, организация эвакуации поручена штабам территориальной обороны и руководителям предприятий и учреждений.

"Для быстрого перехода (границы - ИФ) на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения", - добавил глава ДНР.

Решение об эвакуации населения ДНР принято из-за возможного наступления со стороны украинской армии.

Накануне все стороны вооруженного конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разграничения. Кратно увеличилось число обстрелов. Есть пострадавшие.

ДНР Денис Пушилин Ростовская область Украина Донбасс

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