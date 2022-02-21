Фондовые индексы США снизились в пятницу и по итогам недели из-за геополитической напряженности

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу и снизились по итогам второй недели подряд на опасениях разрастания конфликта вокруг Украины.

Dow Jones Industrial Average потерял за неделю 1,9%, S&P 500 - 1,6%, Nasdaq Composite - 1,8%.

В понедельник рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов).

Появившаяся в пятницу новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, несколько ослабила опасения инвесторов в отношении эскалации конфликта вокруг Украины, которые спровоцировали резкий уход от риска на мировых рынках в четверг. Однако позднее в тот же день, выступая на Мюнхенской конференции, Блинкен заявил, что обстрелы Украины, происходившие в течение последних 48 часов, являются частью российского сценария, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии России против Украины.

"Даже несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы прояснить, что существует дипломатический путь, что различия должны быть решены через диалог, через дипломатию, мы глубоко обеспокоены, что это не тот путь, который Россия избрала. Все что мы видели, в том числе, за последние 48 часов, это часть сценария, который уже действует - создание ложных провокаций, чтобы потом на них был ответ, на эти провокации, и потом в конце концов совершение новой агрессии против Украины", - сказал он.

"Заголовки, касающиеся конфликта между Россией и Западом из-за Украины, очевидным образом влияют на настрой инвесторов, - отмечает портфельный управляющий Northern Trust Wealth Management Кей Сасаки. - Последствия геополитических событий предсказать очень трудно".

С точки зрения инвесторов, одним из наиболее важных последствий эскалации кризиса для мировой экономики может стать сокращение предложения нефти на рынке. Россия является одним из крупнейших мировых производителей этого вида сырья, и потенциальные санкции или любые другие ограничения могут привести к еще более существенному подъему цен, отмечают эксперты.

Статданные по американскому рынку жилья, опубликованные в пятницу, оказались лучше прогнозов. Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе увеличились на 6,7% и составили 6,5 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). В декабре перепродажи снизились на 3,8% и составили 6,09 млн, а не 6,18 млн как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 1% по сравнению с ранее объявленным показателем, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Shake Shack Inc. подешевели на 4,1% по итогам торгов в пятницу. Американская сеть закусочных сократила вдвое чистый убыток в четвертом квартале минувшего финансового года и увеличила выручку более чем на четверть, однако не стала давать годовой прогноз из-за неопределенности на рынке.

Стоимость бумаг Roku Inc. упала на 22%. Чистая прибыль компании, выпускающей стриминговое оборудование, сократилась на 65% в четвертом квартале, а прогноз выручки на текущий квартал не оправдал ожиданий экспертов.

Цена акций Intel Corp. опустилась на 5,3%. После закрытия рынка в четверг компания опубликовала прогнозы на 2022 год, оказавшиеся лучше ожиданий рынка. Так, Intel прогнозирует, что ее прибыль в этом году составит $3,5 в расчете на акцию при выручке в $76 млрд, тогда как прогнозы экспертов, опрошенных FactSet, предполагают прибыль на уровне $3,42 на акцию при выручке $74,99.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер отметил, что темпы роста выручки в текущем году будут "умеренными" и начнут ускоряться со следующего года. К 2025-2026 гг. они увеличатся до 10-12% в год и в дальнейшем будут оставаться двузначными.

Бумаги Deere & Co., опубликовавшей отчетность за первый финквартал в пятницу, потеряли в цене 3%, несмотря на сильные результаты компании. Чистая прибыль и выручка американского производителя сельскохозяйственного оборудования в прошедшем квартале превзошли прогнозы рынка.

Стоимость акций JPMorgan Chase & Co. выросла на 0,5%. Главный финансовый директор банка Джереми Барнум выразил уверенность в том, что JPMorgan сможет достичь среднесрочного показателя рентабельности материального капитала (ROTCE) на уровне 17%.

Барнум также отметил, что выручка подразделения банка, отвечающего за операции на финансовых рынках, в первом квартале, вероятно, уменьшится на 10%, однако такие темпы падения будут ниже ожидавшихся. Кроме того, он подтвердил, что JPMorgan планирует увеличить капиталовложения на $3,5 млрд в 2022 году, в том числе инвестировать в технологические проекты.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 232,85 пункта (0,68%) и составил 34079,18 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 31,39 пункта (0,72%) - до 4348,87 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 168,65 пункта (1,23%) и составил 13548,07 пункта.