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Блинкен анонсировал встречу с Лавровым 24 февраля

Блинкен анонсировал встречу с Лавровым 24 февраля
Сергей Лавров и Энтони Блинкен
Фото: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал свою встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 февраля в Европе.

"У нас запланирована встреча 24-го числа, в конце следующей недели в Европе. Но как я сказал министру Лаврову в своем ответном письме, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", - заявил Блинкен в эфире телеканала "Дождь" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Он подчеркнул, что в случае агрессии России в отношении Украины, Москву ждут очень серьезные последствия и российский народ также пострадает.

"Если будет атака на Киев, где проживает почти три миллиона человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать: боюсь, что и россияне пострадают. Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями. Напротив. И, конечно, объединенное международное сообщество дало понять, что, если Россия снова проявит агрессию по отношению к Украине, будут очень серьезные последствия", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что президент США Джо Байден готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, если Соединенные Штаты решат, что такая встреча пойдет на пользу дипломатии. Так Блинкен ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена.

Как отметил госсекретарь, "если есть шанс отыскать дипломатический путь в разрешении этой ситуации, я твердо намерен это сделать". "Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это", - подчеркнул Блинкен.

Комментируя заявления российской стороны о том, что жители Донбасса подвергаются геноциду, отметил: "идея геноцида неверна и попросту оскорбительна".

"Этого просто не происходит", - подчеркнул госсекретарь США.

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

Накануне власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию пожилых людей, женщин и детей в Ростовскую область России, заявив о готовящемся наступлении украинских военных в Донбассе. Киев отверг возможность проведения силовой операции на неподконтрольных ему районах Донецкой и Луганской областей.

Энтони Блинкен Сергей Лавров США Россия

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