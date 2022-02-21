Рынок акций РФ после негативного старта торгов развернулся вверх

Индекс МосБиржи поднялся к 3450п

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после негативного старта торгов в понедельник развернулся вверх на фоне отскока нефти (Brent поднялась выше $93,5 за баррель), несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность вокруг Украины; индекс МосБиржи поднялся в район 3450 пунктов после локального отката к 3360 пунктам.

К 07:20 (по Москве) индекс МосБиржи составил 3445,74 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,9%.

Доллар США снизился до 76,88 руб./$1 (-0,42 рубля), на старте торгов курс поднимался до 77,7 руб./$1.

Подорожали расписки OZON (+4,9%), TCS Group Holding (+2,8%), акции UC Rusal (+2,9%), "НОВАТЭКа" (+2,7%), "Яндекса" (+2,7%), Сбербанка (+2,6% и +2% "префы"), "Роснефти" (+2,1%), "Северстали" (+1,8%), "Татнефти" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +0,8% "префы"), "ММК" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Газпрома" (+1,3%), "Московской биржи" (+1,3%), "МТС" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Магнита" (+1%), "Норникеля" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), АФК "Система" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), ВТБ (+0,4%).

Подешевели акции "Интер РАО" (-1,8%), ПАО "Полюс" (-0,9%), Polymetal (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 07:20 МСК составил 14,27 млрд рублей (из них 6,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,44 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,2 млрд рублей на акции "Яндекса").