Курс рубля развернулся вверх к бивалютной корзине после неудачного начала торгов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в понедельник курс рубля к доллару и евро развернулся вверх вслед за локальным подорожанием нефти.

После первой минуты торгов доллар подорожал на 25 копеек, до 77,55 рубля, но полчаса спустя подешевел до 76,73 рубля. Евро на первой минуте подорожал на 55 копеек, до 88,1 рубля, а через полчаса подешевел до 87,15 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", подъем курса рубля по отношению к доллару и евро спустя полчаса с начала торгов связан с локальным подъемом котировок нефти. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:20 по Москве поднялась до $93,66 за баррель с $93,39 за баррель на 7:01.

Позитивным сигналом для рубля с точки зрения геополитики остаются заявления о возможности скорого саммита России и США. Президент США Джо Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом России Владимиром Путиным после намеченных на эту неделю переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, обе стороны согласились, сообщил Елисейский дворец.