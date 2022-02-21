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Новым гендиректором "ГПМ Радио" стал выходец из ГК "Выбери радио"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава группы компаний "Выбери радио" Вадим Терещук назначен гендиректором "ГПМ Радио" вместо занимавшего этот пост с 2009 года Юрия Костина.

Как сообщили в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа", Терещук займется операционным управлением субхолдинга "ГПМ Радио", а Костин становится его президентом.

"Сейчас перед субхолдингом стоят новые амбициозные задачи по развитию в диджитал-среде. Рад приветствовать в нашей команде Вадима Терещука. Уверен, что его глубокая экспертиза и компетенции позволят достичь выдающихся бизнес-показателей и ответить на новые вызовы медиарынка. Мы благодарны Юрию Костину за многолетний вклад в рост наших радиостанций. На новой должности Юрий Алексеевич сфокусируется на стратегическом развитии как субхолдинга, так и индустрии в целом", - сказал гендиректор ГПМ Александр Жаров, чьи слова привели в пресс-службе.

По словам Костина, "ГПМ Радио" предстоит многое сделать в направлении цифровой трансформации бизнеса, а также максимально консолидировать индустрию радио вокруг общих задач. "Давно пора концентрироваться на глобальных задачах, без решения которых развитие нашей отрасли вызывает вопросы"", - сказал он.

Терещук до перехода в "ГПМ Радио" руководил группой компаний "Выбери радио" - крупнейшим региональным радиохолдингом России (входит в группу "Медиа 1", которому принадлежи канала "Муз-ТВ", "Ю" и "Дисней"), объединяющим 99 радиостанций в 18 городах России. Является академиком Российской академии радио (РАР) и членом экспертного совета АКАР.

"ГПМ Радио", входящий в холдинг ГПМ, объединяет девять радиобрендов, среди которых "Авторадио", "Эхо Москвы", "Юмор FM", Relax FM, а также Онлайн Радио 101.ru и сеть собственных филиалов в крупнейших городах России.

Вадим Терещук Юрий Костин ГПМ Радио

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