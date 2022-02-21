"Газпром экспорт" не планирует продаж газа на этой неделе на своей ЭТП

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" не планирует продаж газа на наступившей рабочей неделе (с 21 по 25 февраля), свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Последняя сделка на площадке зарегистрирована 13 октября 2021 года. Активность торгов сократилась, а затем они полностью остановились на фоне задержки согласования запуска "Северного потока 2".

В 2021 году на площадке было продано 7,286 млрд куб. м газа после 27,521 млрд кубометров в 2020 году.

Газовый рынок чутко реагирует на все технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам, а также активность на ЭТП "Газпром экспорта".