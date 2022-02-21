Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:34Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 278 520+1 023 560

"Газпром экспорт" не планирует продаж газа на этой неделе на своей ЭТП

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" не планирует продаж газа на наступившей рабочей неделе (с 21 по 25 февраля), свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Последняя сделка на площадке зарегистрирована 13 октября 2021 года. Активность торгов сократилась, а затем они полностью остановились на фоне задержки согласования запуска "Северного потока 2".

В 2021 году на площадке было продано 7,286 млрд куб. м газа после 27,521 млрд кубометров в 2020 году.

Газовый рынок чутко реагирует на все технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам, а также активность на ЭТП "Газпром экспорта".

Газпром экспор

Новости

Индекс МосБиржи упал к уровню конца января на новостях из Донбасса

Рубль и акции перешли к снижению на новостях о военной эскалации в Донбассе

Рубль и акции перешли к снижению на новостях о военной эскалации в Донбассе

Авиакомпании Lufthansa и Swiss Air приостановили полеты в Киев

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании рынка криптовалют

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании рынка криптовалют

Рубль на старте торгов умеренно снижается к доллару и евро из-за негативного внешнего фона

Рубль на старте торгов умеренно снижается к доллару и евро из-за негативного внешнего фона

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Доллар и евро подорожали почти на 70 копеек на геополитических рисках

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

Рубль и акции негативно отреагировали на сообщения об эвакуации граждан ДНР в Россию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });