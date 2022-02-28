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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

"Газпром экспорт" еще одну неделю не продает газ на своей площадке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" не планирует продаж газа на наступившей рабочей неделе (с 28 февраля по 4 марта), свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Последняя сделка на площадке зарегистрирована 13 октября 2021 года. Активность торгов остановились после задержки запуска "Северного потока 2".

В 2021 году на площадке было продано 7,286 млрд кубометров газа после 27,521 млрд кубометров в 2020 году.

Газовый рынок чутко реагирует на все технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам, а также активность на ЭТП "Газпром экспорта".

Газпром Газпром экспорт Северный поток 2

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