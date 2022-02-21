Мукомолы предложили ограничить закупки пшеницы в госфонд на уровне 2 млн т

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Закупки пшеницы в государственный интервенционный фонд можно ограничить 2 млн тонн. Реализовывать его следует только тем мукомольным предприятиям, которые отчитываются об объемах производства в Росстате. Так считают в Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий.

"Учитывая, что на предприятиях, отчитывающихся перед Росстатом, производится порядка 60-65% всей пшеничной муки, в интервенционный фонд достаточно закупать 2 млн тонн пшеницы мукомольных кондиций. Это тот необходимый объем, который можно закупить и разместить на предприятиях мукомолья", - заявил президент союза Игорь Свириденко на бизнес-конференции "Зернохранилища России - 2022" в понедельник в Москве.

Этот расчет сделан исходя из того, в что в РФ ежегодно производится порядка 13 млн тонн пшеничной муки, для чего используется около 18 млн тонн пшеницы, или в среднем 1,5 млн тонн в месяц.

Как сообщалось, Минсельхоз планирует сформировать в ближайшие годы на базе государственного интервенционного фонда зерна неснижаемый запас продовольственной пшеницы в объеме 3 млн тонн, предназначенный для мукомольных предприятий. В этом году объем закупок может составить 1,2 млн тонн.

Как отметил Свириденко, решение об изменении госфонда во многом принято по предложению союза. "Однако за пределами реформирования осталось предложение – допускать к закупкам зерна из фонда только мукомольные предприятия, отчитывающиеся в органах Росстата за производство муки в натуральном выражении. При этом для каждого предприятия должен устанавливаться лимит на покупку зерна в объеме, не превышающем его средний двухмесячный объем переработки в предыдущем году, - сказал он. - В отдельных случаях возможно увеличение этого объема при подтверждении соответствующими документами об увеличении производственных мощностей".

По его словам, "под флагом развития малого бизнеса как грибы растут минимельницы, продукция которых не удовлетворяет даже самым невзыскательным требованиям". "Причем их количество не может назвать никто. Путем косвенной экспертной оценки говорим, что их может быть до 7 тыс.", - добавил он.

"То есть госфонд надо не "размазывать" по всему рынку, а именно отдавать мукомольным предприятиям, которые будут работать для хлебозаводов. Такой подход позволит экономить бюджетные средства на закупку и хранение зерна. Надеемся, что это предложение как разумное и обоснованное будет принято", - сказал глава союза.

По его словам, размещать пшеницу фонда следует на хранилищах мукомольных предприятий, что позволит минимизировать логистические расходы.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает его подорожание, при падении цен – снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.