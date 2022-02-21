Новости о диверсантах с Украины приостановили наметившийся небольшой отскок рубля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Наметившийся в середине торгов в понедельник небольшой отскок российского рубля и акций после обвала в первой половине дня приостановился на новостях об уничтожении российскими военными диверсантов с Украины.

Курс доллара США дернулся вверх приблизительно на 0,55 рубля - с уровня 78,15 руб./$1 до 78,7 руб./$1, евро вырос на 0,5 рубля - с 88,7 руб./EUR1 до 89,2 руб./EUR1. Российские фондовые индексы, пытавшиеся сократить дневные потери на фоне локального информационного затишья, после появления новых сообщений с Южного военного округа России вновь развернулись вниз: индекс МосБиржи с отметки 3200 пунктов откатился к 3160 пунктам, а индекс РТС снизился с 1290 пунктов до 1260 пунктов, но дневные минимумы при этом не были обновлены.

Российские военные сообщили об уничтожении диверсантов, проникших с территории Украины. "В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены", - сообщил Южный военный округ (ЮВО). "Среди военнослужащих вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет", - заявили военные.

По данным ЮВО, диверсионная группа была обнаружена пограничным нарядом ФСБ в понедельник, 21 февраля, около 06:00 по московскому времени в районе населенного пункта Митякинская (Ростовская область) на участке государственной границы РФ с Украиной.

"Для задержания диверсионной группы пограничный наряд ФСБ России запросил усиление от выделенного для оперативного прикрытия государственной границы подразделения соединения российских вооруженных сил ЮВО", - говорится в сообщении.

"В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены", - сообщил ЮВО.