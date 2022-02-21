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Военные РФ заявили об уничтожении пяти украинских диверсантов

Для эвакуации диверсионной группы с территории Украины вошли две БМП, они уничтожены

Военные РФ заявили об уничтожении пяти украинских диверсантов
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении диверсантов, проникших с территории Украины.

"В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены", - сообщил Южный военный округ.

"Среди военнослужащих Вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет", - заявили там.

По данным ЮВО, диверсионная группа была обнаружена пограничным нарядом ФСБ в понедельник, 21 февраля, около 06:00 по московскому времени в районе населенного пункта Митякинская (Ростовская область) на участке государственной границы РФ с Украиной.

Для задержания диверсантов пограничники запросили усиление у подразделения ЮВО, выделенного для оперативного прикрытия границы. говорится в сообщении.

В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с РФ вошли две боевых машины пехоты Вооруженных сил Украины. Однако прибывшее к месту боя подразделение ВС РФ уничтожило обе БМП из противотанкового оружия, заявили в ЮВО.

Ранее в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили, что запущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи госграницы.

Место несения службы располагалось примерно в 150 метрах от границы РФ с Украиной, заявили в ЦОС.

Пострадавших нет, на месте работают саперы, отметили в спецслужбе.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что снаряд попал в погранпункт на территории Неклиновского района, ближайший населенный пункт рядом - село Щербаково.

В минувшие выходные сообщалось сразу о нескольких случаях попадания снарядов с территории Украины на территорию Ростовской области.

Погранслужба Украины опровергла обстрел расположения пограничных нарядов РФ в Ростовской области.

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Южный военный округ Украина

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