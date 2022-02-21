ФАС одобрила создание СП "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" на базе Меретояханефтегаз

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" о создании совместного предприятия на базе "Меретояханефтегаз" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщила ФАС.

"Служба разрешила "ЛУКОЙЛу" приобрести долю в размере 50% в уставном капитале ООО "Меретояханефтегаз", принадлежащую "Газпром нефти". По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках добычи нефти и газа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ПАО "ЛУКОЙЛ" и ПАО "Газпром нефть" заключили договор купли-продажи 50%-ной доли в уставном капитале ООО "Меретояханефтегаз". "ЛУКОЙЛ" заплатит "Газпром нефти" 52 млрд руб. за 50% в СП Меретояха, включая переуступку по займам на 35 млрд руб.

Также компании согласовали программу геологического доизучения участков, принадлежащих ООО "Меретояханефтегаз", обязательства по которой в размере 8,9 млрд руб. будут профинансированы "ЛУКОЙЛом". Сделку планируется закрыть в 2022 году после выполнения отлагательных условий, включая получение корпоративных одобрений и согласование с Федеральной антимонопольной службой.

Ядром нового СП является Тазовское месторождение. "Газпром нефть" в июне 2021 года ввела в промышленную эксплуатацию Тазовское с потенциалом добычи 1,7 млн т нефти и 8 млрд куб м газа. На пик добычи в 8 млн т. н. э. проект выйдет в 2024 году. Тазовский относится к 1 группе месторождений, разрабатываемых по НДД. Его геологические запасы оцениваются в 419 млн тонн нефти и 225 млрд кубометров газа. Кроме того, в "Меретояханефтегах" входят ряд других месторождений в ЯНАО.

В 2020 году на фоне кризиса из-за пандемии не состоялось партнерство "Газпром нефти" по Меретояхе с англо-голландской Shell. А в 2021 году глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов заявил, что "ЛУКОЙЛ" ведет консультации с "Газпром нефтью" по участию в Меретояхе.