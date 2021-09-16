"ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" создадут СП в ЯНАО

Тазовское нефтегазоконденсантное месторождение Фото: ПАО "Газпром нефть"/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили компании.

СП создается на базе "Меретояханефтегаза" - дочернего предприятия "Газпром нефти". Ядром нового центра добычи станет Тазовское месторождение, которое введено в эксплуатацию в июне 2021 года. Кроме того, в периметр деятельности совместного предприятия войдет разработка Северо-Самбургского и Меретояхинского месторождений, а также двух Западно-Юбилейных лицензионных участков.

Совокупные геологические запасы нового кластера составляют более 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд куб. м газа.

В течение следующих нескольких месяцев стороны планируют подготовить детальную обязывающую документацию по созданию совместного предприятия, а также получить надлежащие корпоративные и регуляторные одобрения.

"Помимо этого, компании продолжат изучение дополнительных возможностей для расширения сотрудничества по ряду перспективных проектов в регионах деятельности в России", - говорится в сообщении.

В ходе встречи, завершившейся подписанием документа, стороны обсудили ход и перспективы стратегического взаимодействия Группы "Газпром" и "ЛУКОЙЛа", направленного, в частности, на реализацию совместных проектов в области разведки, добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья.

"Меретояханефтегаз" - первый актив, которым "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" будут управлять на паритетных началах. Значительная часть геологических запасов предприятия расположена в ачимовской толще и относится к категории трудноизвлекаемых", - говорится в пресс-релизе.

Как заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, присутствующий на подписании, "наша задача - эффективное вовлечение в разработку запасов углеводородов со сложным геологическим строением в Заполярье". "Совместные усилия двух компаний позволят применить здесь наилучшие технические решения. Надо также отметить, что создание СП поддерживает дальнейшее развитие стратегического партнерства группы "Газпром" с компанией "ЛУКОЙЛ", - подчеркнул он.

"В рамках совместного предприятия, объединив финансовые и технологические ресурсы, мы будем работать над освоением "трудных" запасов, в том числе добывать нефть из ачимовской толщи", - сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Проекты в России всегда были и остаются главным приоритетом для "ЛУКОЙЛа", мы видим для этого огромный потенциал. Компания заинтересована в увеличении инвестиций и в добыче, и в переработке углеводородов на территории нашей страны. Мы активно развиваем новые месторождения в Западной Сибири, Тимано-Печоре, Каспийском и Балтийском морях и в других регионах РФ, продолжаем реализацию точечных проектов глубокой переработки нефти на российских НПЗ. "Газпром" и "Газпром нефть" на протяжении многих лет являются нашими стратегическими партнерами, в сотрудничестве с которыми мы можем объединить лучшие отечественные технологии для развития крупного нового кластера добычи углеводородов в ключевом для нас регионе - ЯНАО", - отметил глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

Как сообщалось, "Газпром нефть" планировала инвестировать свыше 150 млрд руб. до 2030 года в новый добычной кластер в ЯНАО, который осваивает "Меретояханефтегаз".

"Газпром нефть" в середине июня ввела в промышленную эксплуатацию Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение в ЯНАО с потенциалом добычи 1,7 млн т нефти и 8 млрд куб м газа, в июле нефть с Тазовского месторождения стала поступать в трубопровод "Заполярье-Пурпе". План добычи углеводородов на месторождении на 2021 год - 3,3 млн т. н. э., на пик добычи в 8 млн т. н. э. проект выйдет в 2024 году. Тазовский относится к 1 группе месторождений, разрабатываемых по НДД. Его геологические запасы оцениваются в 419 млн тонн нефти и 225 млрд кубометров газа.

Геологические запасы Северо-Самбургского участка оцениваются в 460 млн тонн нефти. На месторождении переиспытаны разведочные скважины, выполнена высококачественная 3D-сейсморазведка и пробурены две горизонтальные скважины с многостадийным ГРП. С учетом собранной информации актуализируется план дальнейших геологоразведочных исследований и стратегия разработки актива.

Западно-Юбилейные участки входят в Нерутинскую поисковую зону Надымского района ЯНАО. "Газпром нефть" проводит расширенный комплекс геолого-геофизических скважинных исследований. Геологоразведочные работы будут завершены к 2023 году. На их основе будет актуализирован бизнес-кейс проекта

В 2020 году на фоне кризиса из-за пандемии не состоялось партнерство по Меретояхе с англо-голландской Shell, в 2021 году глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов заявил, что "ЛУКОЙЛ" ведет консультации с "Газпром нефтью" по участию в Меретояхе.