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Globaltrans консолидировал 100% в БТС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Globaltrans Investment PLC заключил соглашение о приобретении доли, принадлежащей ND White Limited, в ООО "БалтТрансСервис" (БТС), что увеличит долю Globaltrans до 100% с текущей доли в 60%, сообщила компания.

Согласованная цена сделки составляет 9,1 млрд рублей. Сделка уже получила одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы, ее закрытие ожидается в течение месяца.

БТС - один из ведущих операторов железнодорожных цистерн в России, специализирующийся на перевозке нефтепродуктов и нефти. Компания имеет долгосрочные сервисные контракты с "Роснефтью" и "Газпром нефтью", а также обладает компетенциями по перевозке собственными локомотивными формированиями. На конец 2021 года парк БТС насчитывал 13 136 единиц подвижного состава, включая 66 магистральных локомотивов. Погрузка БТС увеличилась на 3% в 2021 г.

Как отметил гендиректор Globaltrans Валерий Шпаков, комментируя сделку, - "мы рады, что достигли соглашения о приобретении оставшейся доли в БТС по цене, обеспечивающей привлекательную оценку для наших акционеров". "Эта инвестиция подчеркивает нашу уверенность в устойчивости сегмента перевозок нефтепродуктов и нефти, что подтверждается его динамикой в период турбулентности последних нескольких лет. Кроме того, сегодня мы наблюдаем позитивные тенденции в этом сегменте, который восстанавливается после произошедшего во время пандемии спада. После закрытия сделки Globaltrans получит доступ к 100% свободного денежного потока в этом прибыльном бизнесе, что усилит наш инвестиционный и дивидендный потенциал", - сказал он.

"Отдельно я бы хотел еще раз подтвердить наше намерение распределить финальные дивиденды за 2021 г. в сумме 5 млрд рублей или около 28 рублей на акцию/ГДР, выплата которых ожидается в апреле-мае 2022 года", - добавил Шпаков, слова которого приводятся в сообщении.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы - более 70 тысяч единиц подвижного состава (полувагоны и цистерны, а также танк-контейнеры).

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,2%, 0,04% акций являются казначейскими. Free float - 56,9% (GDR торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах).

Globaltrans БТС ФАС Роснефть Газпром нефть

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