Аналитики спрогнозировали снижение чистой прибыли Globaltrans за 2021 год на 12-17%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российская железнодорожная группа Globaltrans опубликует в понедельник финансовые и операционные результаты за 2021 год, аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидают снижения финансовых показателей компании.

По мнению аналитиков, чистая прибыль группы (до вычета доли миноритариев) снизится в 2021 г. на 12-17% к уровню 2020 года, скорректированная выручка - на 4-7%, EBITDA - на 12-15%.

Аналитики "ВТБ Капитала" прогнозируют чистую прибыль Globaltrans (до вычета доли миноритариев) за 2021 г. в сумме 9,4 млрд руб. (-12% к 2020 г.), скорректированную выручку - 52,8 млрд руб. (-4%), EBITDA - 23,6 млрд руб. (-12%), маржу по EBITDA - 45% (-4 процентных пункта).

По прогнозу аналитиков Газпромбанка, чистая прибыль Globaltrans (до вычета доли миноритариев) составит 8,8 млрд руб. (-17%), чистая прибыль (после вычета доли миноритариев) - 7,1 млрд руб., скорректированная выручка - 50,9 млрд руб. (-7,3%), выручка - 64,9 млрд руб., EBITDA - 22,9 млрд руб. (-15%).

Ранее сообщалось, что генеральный директор компании Валерий Шпаков и финансовый директор Александр Шенец также проведут в понедельник в 15.00 мск телефонную конференцию для аналитиков и инвесторов.

После объявления результатов Globaltrans проведет виртуальные встречи с инвесторами в формате телеконференций в период с 29 марта по 8 апреля.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы - более 70 тыс. единиц подвижного состава (полувагоны и цистерны, а также танк-контейнеры).

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,2%, 0,04% акций являются казначейскими. Free float - 56,9% (GDR торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах).