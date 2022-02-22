Банк России подготовился на случай введения санкций против инфраструктуры финрынка

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что сможет устанавливать центральному контрагенту (ЦК) контрольные значения обязательных нормативов по его ходатайству в случае нарушения (в том числе прогнозируемого) центральным контрагентом обязательных нормативов при введении санкций или угрозе их введения в отношении инфраструктуры финансового рынка.

ЦБ отнес к критериям существенности, которые позволяют ему это сделать, изменения конъюнктуры финансовых рынков, вызванные введением или угрозой введения иностранным государством, государственным объединением или союзом, или государственным либо межгосударственным учреждением иностранного государства или государственного объединения или союза мер ограничительного характера в отношении участников клиринга (клиентов участников клиринга) - резидентов России, а также отказ или угроза отказа от проведения расчетов по открытым в иностранных банках-контрагентах счетам участников клиринга (клиентов участников клиринга) - резидентов России. Причиной может послужить также ограничение или угроза ограничения допуска к номинированным в иностранных валютах активам, принадлежащим участникам клиринга (клиентам участников клиринга) - резидентам России.

Реализация хотя бы одного из названных критериев может являться достаточным условием для установления регулятором контрольных значений для центральных контрагентов.

21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных республик Донбасса. Он отметил, что санкции против России все равно будут вводить, вне зависимости от ее действий, поскольку Запад преследует цель - сдержать ее развитие. Перед этим на заседании Совбеза России премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что правительство несколько месяцев готовится к новым санкциям в том числе реакции на признание ДНР и ЛНР.