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ЦБ РФ даст послабления финорганизациям в условиях возросшей волатильности

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Банк России объявил о мерах поддержки финансового рынка: регулятор предоставит финансовым организациям послабления по переоценке ценных бумаг, зафиксирует курс для расчета нормативов.

Как говорится в сообщении ЦБ, для адаптации финансового сектора к возросшей волатильности регулятор даст финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года, а также предоставит кредитным организациям возможность использования до 1 октября 2022 года уровня курсов иностранных валют для расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года.

"Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности", - отмечается в сообщении.

ЦБ РФ

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