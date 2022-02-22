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Volkswagen ведет переговоры по вопросу IPO Porsche

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Volkswagen Group (VW) ведет переговоры с холдинговой компанией Porsche Automobil Holding SE о возможном IPO производителя спортивных автомобилей класса "люкс" Porsche AG.

Как сообщается в пресс-релизе VW, компания заключила со своим акционером Porsche Automobil Holding, которому принадлежит 31,4% акций и 53,3% голосующих прав, рамочное соглашение для формирования базы дальнейших шагов в сторону IPO Porsche.

Соглашение должно получить одобрение от совета директоров VW. Окончательное решение по вопросу первичного размещения пока принято не было.

Ранее СМИ сообщали, что владельцы Porsche Automobil Holding семьи Порше и Пётш намерены продать часть своей доли в VW, чтобы затем купить акции Porshe в ходе IPO.

Котировки акций VW растут на 8,7% в ходе торгов во Франкфурте во вторник. Бумаги Porsche Automobil Holding дорожают на 9,7%.

Volkswagen Porsche

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