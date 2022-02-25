Volkswagen может разместить на бирже 12,5% акций Porsche

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Volkswagen Group (VW) сообщила, что может разместить 12,5% акций бренда спортивных автомобилей класса "люкс" Porsche AG.

VW планирует разделить акционерный капитал Porsche AG пополам - 50% будут составлять привилегированные акции и еще 50% - обыкновенные. В ходе потенциального IPO VW намеревается разместить 25% от выделенных "префов".

Холдинговая компания Porsche Automobil Holding SE, которая также является акционером VW, планирует купить 25% от выделенных обыкновенных акций Porsche AG по цене размещения "префов" с премией в 7,5%. Таким образом Porsche SE получит миноритарную долю с правом вето на стратегические решения. Ранее СМИ сообщали, что владельцы Porsche SE семьи Порше и Пётш хотели продать часть своей доли в VW, чтобы затем купить акции бренда в ходе IPO.

VW не собирается размещать на бирже обыкновенные акции Porsche AG, которые предоставляют право голоса в совете директоров компании, отмечается в пресс-релизе. Между тем VW сохранит контрольный пакет акций в Porsche AG.

В случае успешного проведения IPO VW предложит выплатить своим акционерам специальные дивиденды в размере 49% от привлеченных в ходе размещения средств.

В ходе пресс-конференции VW финансовый директор компании Арно Антлиц также сообщил журналистам, что IPO Porsche AG может состояться не раньше четвертого квартала 2022 года. Однако окончательное решение относительно деталей и сроков размещения пока не принято.

По расчетам аналитиков Bloomberg Intelligence, рыночная оценка Porsche AG в случае IPO может составить 85 млрд евро.