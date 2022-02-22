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Авиакомпания SAS наметила полную трансформацию бизнеса

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Скандинавская авиакомпания SAS AB раскрыла планы полной трансформации компании, предупредив, что без фундаментальных изменений она рискует остаться без денег.

План предусматривает полную трансформацию бизнеса, включая состав сети, парк самолетов, трудовые соглашения и другие статьи расходов, которая позволит сократить расходы на 7,5 млрд шведских крон ($799 млн) в год.

Также компания планирует пересмотреть структуру подразделения дальнемагистральных перевозок, инвестировать в лайнеры с экономичным расходом топлива и привлечь новый капитал.

"На протяжении многих лет SAS находилась под давлением неконкурентоспособной структуры расходов, которая мешала компании достичь своего полного потенциала", - сказал главный исполнительный директор SAS Анко ван дер Верфф.

Он отметил, что SAS предоставит обновленную информацию по поводу плана в апреле.

Авиаперевозчик увеличил чистый убыток в первом финансовом квартале, завершившемся 31 января, до 2,44 млрд крон с 2,03 млрд крон годом ранее. Выручка выросла более чем вдвое, до 5,5 млрд крон.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали чистый убыток в размере 1,72 млрд крон при выручке в 5,06 млрд крон.

SAS Скандинавия

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