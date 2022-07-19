Бастовавшие пилоты SAS договорились с компанией о сохранении рабочих мест

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пилоты скандинавской авиакомпании SAS AB в Швеции, Норвегии и Дании завершили забастовку, которая продолжалась 15 дней, поскольку достигли соглашения с руководством компании. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Соглашение заключено на следующие пять с половиной лет. Оно гарантирует как сокращение расходов, так и стабильные рабочие места для пилотов.

Около тысячи пилотов начали бастовать 4 июля после провала переговоров между SAS и профсоюзами о зарплатах и условиях труда.

Забастовка привела к отмене более 3700 рейсов - это половина планировавшихся в эти дни перелетов, затронула интересы более чем 380 тысяч пассажиров и обходилась компании в 100-130 млн шведских крон ($9,5-12,2 млн) в день, отметили в SAS. Авиакомпания отметила, что забастовки пилотов сильно ограничили ее финансовые позиции и угрожают возможности привлечения дополнительных средств для финансирования реорганизации.

SAS, столкнувшаяся с растущим долгом и дефицитом денежных средств, ранее в 2022 году объявила о запуске всеобъемлющего плана реструктуризации бизнеса.

В июле авиаперевозчик подал заявление о банкротстве в суд Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 кодекса о банкротстве США. Эта процедура поможет SAS получить юридическую защиту для безопасного проведения реструктуризации.