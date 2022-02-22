Рынок акций РФ завершил день ростом выше 3080п по индексу МосБиржи

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник завершил основные торги коррекционным ростом blue chips на новостях об умеренных антироссийских санкциях Запада после признания Россией самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Снижению панических настроений способствовали заявления ЦБ РФ о мерах стабилизации; индекс МосБиржи отскочил выше рубежа 3080 пунктов после утреннего провала ниже 2760 пунктов и обновления минимума с начала ноября 2020 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3084,74 пункта (+1,6%, на пике снижения индекс утром падал ниже 2760 пунктов), индекс РТС - 1226,69 пункта (+1,6%, минимум сессии - 1075,98 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 12,9%.

Доллар США упал до 79,25 руб./$1 (-0,53 рубля), утром курс поднимался до 80,97 руб./$1.

Подорожали расписки OZON (+12,9%), акции UC Rusal (+10,3%), "РусГидро" (+8,8%), "АЛРОСА" (+7,9%), "Яндекса" (+5,9%), "Норникеля" (+5,5%), "Газпром нефти" (+5,3%), "Интер РАО" (+5,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+5,1%), бумаги "НЛМК" (+4,7%), "Аэрофлота" (+4,5%), ВТБ (+4,5%), АФК "Система" (+4,1%), "Северстали" (+3,6%), Polymetal (+2,9%), "Татнефти" (+2,4%), Сбербанка (+1,4% и +3,3% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,3%), "Роснефти" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), "ММК" (+0,2%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-7,3%), "Магнита" (-4,3%), "МТС" (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,6%), расписки TCS Group (-1,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,7%).

Поддержку акциям Сбербанка и ВТБ оказали новости, что они не попали в санкционный список ЕС.

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим кварталом на 20% (до 69,8 млрд рублей), но перевыполнил цель по прибыли на весь год при прогнозе "свыше 300 млрд", свидетельствует отчетность госбанка. ВТБ в 2021 году заработал 327,4 млрд рублей по МСФО, что в 4,3 раза больше результата 2020 года. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал прибыль за IV квартал в размере 67,5 млрд рублей. ВТБ не стал давать финансовые прогнозы на 2022 год из-за волатильности на рынках, раскроет их после стабилизации ситуации, сообщил журналистам финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

Банк России сообщил утром во вторник, что будет следить за развитием ситуации на финрынках, готов реализовывать допмеры в целях поддержания финансовой стабильности. ЦБ РФ даст финорганизациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля. Кроме того, ЦБ РФ предоставит банкам возможность использования до 1 октября 2022 года уровень курсов валют в целях расчета нормативов на 18 февраля.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации "Северного потока 2". Также он отметил, что Германия и европейское сообщество не смогут принять "признание ДНР и ЛНР", будут приняты санкции в ответ на такое решение России.

Евросоюз обсуждает возможность применения ограничительных мер в отношении примерно 350 россиян в ответ на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, передало во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц ЕС.

Санкции Евросоюза в отношении России после признания ДНР и ЛНР будут касаться "доступа российского государства и правительства на европейские рынки капитала", говорится в заявлении ЕС. Также санкции затронут банки, которые финансируют российские Вооруженные силы и "другие операции" на территориях ДНР и ЛНР. В заявлении эти банки не названы, Bloomberg сообщает, что речь идет о Промсвязьбанке (опорный банк ОПК), банке "Россия" (с 2014 года находится под американскими санкциями), а также госкорпорации "ВЭБ".

В санкционный список британского правительства, опубликованный во вторник, попал бизнесмен Игорь Ротенберг, совладелец ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС, оператор госсистемы взимания платы с грузовиков "Платон"). Его отец Аркадий Ротенберг находится под британскими санкциями с 2014 года. В сегодняшнее обновление также попал младший брат Аркадия Ротенберга Борис, совладелец СМП-банка. Игорь Ротенберг под американские санкции подпал еще в 2018 году. Также под санкции Великобритании подпал еще один бизнесмен, давно включенный в санкционные списки США - Геннадий Тимченко.

Оценки аналитиков

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, дипломатические усилия по сдерживанию напряженности в восточной Украине должны продолжиться, каналы коммуникации между Россией, США, Францией и ЕС остаются открытыми. В дальнейшем стороны, вероятно, сосредоточатся на снижении потенциала возможного конфликта, не пытаясь, как это было ранее, искать способов урегулирования претензий путем переговоров. В этой связи санкции, наносящие экономический ущерб, вероятно, будут отложены в сторону с тем, чтобы западные страны имели в своем арсенале сдерживающее средство по предотвращению более масштабного конфликта в Украине.

По сообщению представителя администрации Белого дома, решение Путина отправить миротворческие войска в ДНР и ЛНР не является вторжением, что в противном случае вызвало бы принятие расширенного пакета санкций. Ожидается, что дипломатические усилия по сдерживанию напряженности продолжатся, если не в поисках фундамента для переговорного процесса, то по крайней мере с целью предотвращения военного конфликта. Хотя акции российских компаний сейчас очень дешевы, пока трудно сказать, достигли ли они "дна" или снижение продолжится, отмечает Волш.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, существенную поддержку рынку оказал ЦБ РФ, который позволил банкам отражать стоимость активов до 1 октября по состоянию на 18 февраля. Аналогичное решение касается курса рубля, который можно использовать при расчете обязательных нормативов. То есть банкам не потребуется срочное закрытие позиций на рынке для покрытия требований по резервам.

Из внешних событий пока можно говорить об остановке сертификации "Северного потока 2", что будет "крайне выгодно" германской промышленности и частным потребителям. В остальном ЕС, Великобритания и США намереваются объявить непосредственные санкции против республик ЛНР и ДНР, а также позже в отношении РФ. Однако заявления из администрации президента США Джо Байдена неожиданно озвучили мысль, что текущие события пока не стоит считать в качестве вторжения на территорию Украины. Соответственно, для рынка сохраняется неопределенность в отношении санкций и их содержания. Если будет принят "средний" пакет, то рынок может ощутимо отскочить, так как отечественные игроки явно ожидают жестких мер.

Так, вечером во вторник на глобальном рынке наметилось возвращение аппетитов к риску. Доходность 10-летних казначейских обязательств США выросла до 1,95%, а аналогичных германских бондов - до 0,23%. Геополитический испуг в Европе постепенно проходит. Нефть Brent локально поднималась выше $99 за баррель, но вечером рост существенно сократился, хотя поводов для ожиданий дешевой нефти весьма мало. На рынке рассчитывают, что в интересах России сохранять энергетический экспорт без перебоев.

В JPMorgan видят иные долгосрочные риски, которые способны довести цену бочки Brent до $150. В частности, аналитики банка полагают, что ОПЕК+ продолжит восстанавливать производство, но у некоторых членов соглашения появились реальные проблемы с восстановлением добычи. Соответственно, неожиданные проблемы с восстановлением заставляют рынок нервничать насчёт наличия резервных мощностей. Поэтому есть вероятность взлёта цены Brent до $125 уже во II квартале и до $150 в 2023 году. В Citigroup считают, что столь стремительного роста не будет, так как остается вероятность возвращения иранской нефти. В консалтинговой компании Rystad Energy надеются, что США самостоятельно могут заполнить дефицитную нишу на 2,2 млн б/с, если цена на нефть будет удерживаться выше $100 за баррель. В любом случае, общее мнение состоит в том, что шансы обнаружить нефть дешевле $80 за баррель довольно низкие, а пределом падения для нее служит уровень $65 за баррель. В Минэнерго РФ полагают, что цены $55-70 за баррель вполне устраивают как производителей, так и потребителей.

Инвесторы продолжают опасаться "большой войны", но, похоже, эти страхи отходят на второй план. От администрации США ожидают санкций в адрес РФ, которые коснутся новых инвестиций, торговли и финансирования американскими организациями и гражданами. Похоже, что "адские" меры пока отложены, так как они могут негативно повлиять на бизнес американских компаний в РФ, а также их обязательства перед третьими лицами. Если же судить по выросшим во вторник акциям "ВСМПО-Ависма" и "Норникеля", то данный бизнес вовсе не учитывается американцами в контексте санкций, поскольку это будет удар по авиационной и автомобилестроительной промышленности самой Америки, отмечает Кочетков.

Как считает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, во вторник российский фондовый рынок смог скомпенсировать часть потерь предыдущей сессии, несмотря на сохранение геополитических рисков и противоречивый внешний фон. Если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали слабый подъем, то в США на старте торгов индексы снизились. Поддерживающим фактором для российских акций выступила подорожавшая нефть.

В целом игроки во вторник зафиксировали прибыль по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходного дня, а также в надежде, что геополитические риски в ближайшее время могут снизиться. Однако пока говорить о развороте и начале полноценного восстановления преждевременно. Риски ухудшения ситуации на рынке сохраняются, что уже в конце текущей недели может оказать давление на российские акции и привести к новой волне снижения, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпрома" во вторник в моменте нейтрально отреагировали на заявления канцлера Германии Шольца о приостановке сертификации "Северного потока 2" на неопределенный срок после действий России на Украине. С технической точки зрения бумаги "Газпрома" (279,2 руб.) восстанавливаются после достижения накануне 241 руб. (минимум с мая прошлого года), при этом объемы торгов на повышении заметно ниже понедельника, что предупреждает о преждевременности расчета на развитие уверенного роста. Вечером бумаги сняли краткосрочную перепроданность, превысив 277 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Об улучшении технической картины можно будет говорить не раньше закрепления выше 320 руб. (район средней полосы Боллинджера).

Индексы МосБиржи и РТС приостановили снижение недалеко от среднесрочных целей падения 2650 и 1050 пунктов соответственно. Теперь российский рынок может быть готов к развитию коррекционного восстановления от минимумов на фоне объявленных санкциях Запада, которые не затронут ограничениями целые сектора (например, финансовый или энергетический).

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов констатирует, что признание Россией республик ЛНР/ДНР ожидаемо увеличило риски введения новых санкций в отношении РФ, а также риски открытого военного конфликта между РФ и Украиной. И если Украина высказывается по поводу данного события достаточно сдержанно, то США и ЕС уже озвучили предварительные варианты санкций, которые, с высокой вероятностью, будут приняты в отношении РФ. В первую очередь уже объявлено, что остановлена сертификация газопровода "Северный поток 2". ЕС планирует санкции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и банка "Россия". Планируется ввести ограничения на доступ РФ к рынку капитала Евросоюза и Великобритании. Масштаб проблем, в случае, если России будет закрыт доступ к международному рынку капитала, предстоит еще оценить. Но учитывая объем международных резервов РФ и поступление валютных доходов от экспортеров, данный запрет не будет фатальным.

Пока под ограничения не подпадают публичные российские банки, акции которых торгуются на бирже. Это вылилось в отскок акций Сбербанка и ВТБ. Что касается "Северного потока 2", то для "Газпрома" это может означать, в том числе, и списание в убыток инвестиций, вложенных в проект. Но, в то же время, это увеличивает срок, при котором цена газа на TTF в Нидерландах будет находиться на высоком уровне. Рост цен нефти к $100 за баррель, в сочетании со средней ценой газа на TTF в Нидерландах в $900 за 1 тыс. кубометров на следующие 9 месяцев делают вполне реальной среднюю цену продажи газа в дальнее зарубежье "Газпромом" под $600. В сочетании с ростом курса доллара к рублю можно ожидать удвоения доходов "Газпрома" за 2022 год. Тем не менее, учитывая продолжающуюся политическую напряженность, можно ожидать крайне нервного рынка в следующие 6-9 месяцев. Обвал на рынке РФ может быть предвестником обвала на мировых рынках вслед за повышением ставки ФРС. И тогда российские инвесторы могут увидеть обновление минимумов 2020 года, считает Тузов.

Во вторник в Азии индексы акций снизились на фоне усилившихся тревог по поводу риска полномасштабного военного вторжения России на Украину (австралийский ASX Australia просел на 1,1%, японский Nikkei 225 - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 1%, южнокорейский KOSPI - на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,7%), пытается расти Европа (индексы FTSE, CAC 40 выросли на 0,4%, DAX отыграл утренние потери), но снижаются Штаты (индексы просели на 0,1-0,6%).

Нефтяной рынок во вторник обновил 7-летние максимумы на фоне рисков полномасштабного военного вторжения России на Украину, после чего скорректировался. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $96,21 за баррель (+0,9% и +2% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $92,32 за баррель (+1,4%).

Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права и заявили о намерении ввести санкции, о которых может быть объявлено уже во вторник. Ранее некоторые аналитики предупреждали, что в случае эскалации напряженности на востоке Украины цена Brent может превысить $100 за баррель на опасениях перебоев поставок нефти из России.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли бумаги VEON (+28,4%), расписки Qiwi (+20,2%), акции "Распадской" (+13,3%), расписки VK (+11,6%), бумаги "Ижстали" (+11,3% и +13,1% "префы"), GDR X5 Retail (+11%).

Лидерами отката выступили акции "Группы ЛСР" (-8,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-8%), ГК "Самолет" (-7,6%).

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (-2,7%) по МСФО в 2021 г. сократилась на 40,1% по сравнению с 2020 г., до 8,2 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 14% (до 29,9 млрд руб.), выручка выросла на 17% (до 88,1 млрд руб.).

Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", предполагал выручку по итогам 2021 г. на уровне 86,6 млрд руб., EBITDA - 29,6 млрд руб., чистую прибыль - 17,2 млрд руб.

Тем не менее, ПАО "Юнипро" подтвердило планы направлять на дивиденды в 2022-2024 годы по 20 млрд руб. в год, следует из презентации компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 484,71 млрд рублей (из них 147,31 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 73,81 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 29,8 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").