ЕС собрался ввести санкции против ВЭБа, Банка "Россия" и Промсвязьбанка

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза в отношении России после признания ДНР и ЛНР будут касаться "доступа российского государства и правительства на европейские рынки капитала", говорится в заявлении ЕС.

Также санкции затронут банки, которые финансируют российские Вооруженные силы и "другие операции" на территориях ДНР и ЛНР. В заявлении эти банки не названы, Bloomberg сообщает, что речь идет о Промсвязьбанке (опорный банк ОПК), банке "Россия" (с 2014 года находится под американскими санкциями), а также госкорпорации ВЭБ.

В заявлении не уточняется, как именно будет ограничен доступ РФ к рынкам капитала ЕС и не указано, будет ли введен запрет на участие в первичных размещениях суверенного долга в евро.

Первыми ограничения на покупку нового российского госдолга ввели США. С августа 2019 года американским инвесторам было запрещено участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций РФ. На практике это лишило Минфин РФ возможности размещать новые долларовые евробонды, поэтому в 2020 и 2021 годах за рубежом Россия занимала только в евро.

Изначально ограничения со стороны США не распространялись на покупку ОФЗ. Однако в прошлом году американский санкционный пакет был расширен, и с июня 2021 года американские финансовые институты не могут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного и в рублях. Запрет на участие во вторичном обращении ОФЗ периодически возникал в обсуждениях новых санкционных инициатив, но до сих пор реализован не был.