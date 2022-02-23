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Прокачка газа через Украину выросла на фоне похолодания, роста цен, и стихания ветра

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного направления в среду (по состоянию на утро 23 февраля) заметно увеличилась, оставаясь в пределах бронирования по долгосрочному контракту.

Газопровод "Ямал-Европа" по-прежнему не используется.

Транзитные направления

Уточненная заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину на 23 февраля составляет 61 млн куб. м - после 50,8 млн куб. м на вторник, свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

Из экспортных газопроводов концерн приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. На 23 февраля "Газпром" по-прежнему не бронировал его мощности. Прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря прошлого года.

Наличие невостребованных газотранспортных мощностей в перечне транзитных альтернатив этой зимой показывает несостоятельность обвинений в том, что недостаток запасов "Газпрома" в ПХГ Европы провоцирует рост цен. Резервы в ПХГ должны при необходимости компенсировать недостаток поставок по газопроводам, но у российского концерна в запасе большие возможности транзита.

Погода, цены и другие индикаторы

Календарная зима в Европе завершается понижением температуры. По прогнозам, на текущей неделе (с 21 по 27 февраля) будет на два градуса прохладнее, чем на предыдущей (14-20 февраля). В пятницу ожидается минимальное значение температуры воздуха за полмесяца.

По мере понижения температуры воздуха стихает ветер и снижается выработка электроэнергии из возобновляемых источников. Вклад ветровой генерации в производство электроэнергии в Европе во вторник упал до 23,8% после рекордных 29,2% в понедельник и воскресенье. В среднем на прошлой неделе (с 14 по 20 февраля) он составил 25,2%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 21 февраля (на утро вторника) опустился до 30,74%. Это на 11,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. За первые 21 день февраля расход газа из ПХГ почти на 40% превышает средний уровень за последние пять лет.

Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в феврале 2022 года растет в два раза по отношению к февралю прошлого года. Средний показатель использования мощностей регазификационных терминалов за последние семь дней составляет 58%.

Цена газа с поставкой на среду на эталонной торговой площадке Европы, хабе TTF в Нидерландах, составляет $925 за тысячу кубометров при цене $896 в среднем с начала февраля.

В среду на торгах цена растет уже до $976. Таким образом, цена на споте выровнялась с ценой импортных контрактов "на месяц вперед" с поставщиками импортного газа и в том числе с "Газпромом" и для покупателей снова привлекательно наращивание закупок импортного газа, а не расход газа из подземных хранилищ.

Данные об украинском транзите за февраль, в миллионах кубометров.

01.02.2022 108
02.02.2022 90,8
03.02.2022 80,9
04.02.2022 83,2
05.02.2022 89,6
06.02.2022 92,6
07.02.2022 97
08.02.2022 82,9
09.02.2022 78,3
10.02.2022 55,7
11.02.2022 51,8
12.02.2022 52,2
13.02.2022 51,2
14.02.2022 62,7
15.02.2022 69,1
16.02.2022 52,2
17.02.2022 50
18.02.2022 47,3
19.02.2022 47
20.02.2022 48,9
21.02.2022 50,5
22.02.2022 50,8
23.02.2022 61,0
Газпром Украина

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