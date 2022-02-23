Прокачка газа через Украину выросла на фоне похолодания, роста цен, и стихания ветра
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного направления в среду (по состоянию на утро 23 февраля) заметно увеличилась, оставаясь в пределах бронирования по долгосрочному контракту.
Газопровод "Ямал-Европа" по-прежнему не используется.
Транзитные направления
Уточненная заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину на 23 февраля составляет 61 млн куб. м - после 50,8 млн куб. м на вторник, свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".
Из экспортных газопроводов концерн приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. На 23 февраля "Газпром" по-прежнему не бронировал его мощности. Прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря прошлого года.
Наличие невостребованных газотранспортных мощностей в перечне транзитных альтернатив этой зимой показывает несостоятельность обвинений в том, что недостаток запасов "Газпрома" в ПХГ Европы провоцирует рост цен. Резервы в ПХГ должны при необходимости компенсировать недостаток поставок по газопроводам, но у российского концерна в запасе большие возможности транзита.
Погода, цены и другие индикаторы
Календарная зима в Европе завершается понижением температуры. По прогнозам, на текущей неделе (с 21 по 27 февраля) будет на два градуса прохладнее, чем на предыдущей (14-20 февраля). В пятницу ожидается минимальное значение температуры воздуха за полмесяца.
По мере понижения температуры воздуха стихает ветер и снижается выработка электроэнергии из возобновляемых источников. Вклад ветровой генерации в производство электроэнергии в Европе во вторник упал до 23,8% после рекордных 29,2% в понедельник и воскресенье. В среднем на прошлой неделе (с 14 по 20 февраля) он составил 25,2%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.
Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 21 февраля (на утро вторника) опустился до 30,74%. Это на 11,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. За первые 21 день февраля расход газа из ПХГ почти на 40% превышает средний уровень за последние пять лет.
Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в феврале 2022 года растет в два раза по отношению к февралю прошлого года. Средний показатель использования мощностей регазификационных терминалов за последние семь дней составляет 58%.
Цена газа с поставкой на среду на эталонной торговой площадке Европы, хабе TTF в Нидерландах, составляет $925 за тысячу кубометров при цене $896 в среднем с начала февраля.
В среду на торгах цена растет уже до $976. Таким образом, цена на споте выровнялась с ценой импортных контрактов "на месяц вперед" с поставщиками импортного газа и в том числе с "Газпромом" и для покупателей снова привлекательно наращивание закупок импортного газа, а не расход газа из подземных хранилищ.
Данные об украинском транзите за февраль, в миллионах кубометров.
|01.02.2022
|108
|02.02.2022
|90,8
|03.02.2022
|80,9
|04.02.2022
|83,2
|05.02.2022
|89,6
|06.02.2022
|92,6
|07.02.2022
|97
|08.02.2022
|82,9
|09.02.2022
|78,3
|10.02.2022
|55,7
|11.02.2022
|51,8
|12.02.2022
|52,2
|13.02.2022
|51,2
|14.02.2022
|62,7
|15.02.2022
|69,1
|16.02.2022
|52,2
|17.02.2022
|50
|18.02.2022
|47,3
|19.02.2022
|47
|20.02.2022
|48,9
|21.02.2022
|50,5
|22.02.2022
|50,8
|23.02.2022
|61,0