Прокачка газа через Украину выросла на фоне похолодания, роста цен, и стихания ветра

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного направления в среду (по состоянию на утро 23 февраля) заметно увеличилась, оставаясь в пределах бронирования по долгосрочному контракту.

Газопровод "Ямал-Европа" по-прежнему не используется.

Транзитные направления

Уточненная заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину на 23 февраля составляет 61 млн куб. м - после 50,8 млн куб. м на вторник, свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

Из экспортных газопроводов концерн приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. На 23 февраля "Газпром" по-прежнему не бронировал его мощности. Прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря прошлого года.

Наличие невостребованных газотранспортных мощностей в перечне транзитных альтернатив этой зимой показывает несостоятельность обвинений в том, что недостаток запасов "Газпрома" в ПХГ Европы провоцирует рост цен. Резервы в ПХГ должны при необходимости компенсировать недостаток поставок по газопроводам, но у российского концерна в запасе большие возможности транзита.

Погода, цены и другие индикаторы

Календарная зима в Европе завершается понижением температуры. По прогнозам, на текущей неделе (с 21 по 27 февраля) будет на два градуса прохладнее, чем на предыдущей (14-20 февраля). В пятницу ожидается минимальное значение температуры воздуха за полмесяца.

По мере понижения температуры воздуха стихает ветер и снижается выработка электроэнергии из возобновляемых источников. Вклад ветровой генерации в производство электроэнергии в Европе во вторник упал до 23,8% после рекордных 29,2% в понедельник и воскресенье. В среднем на прошлой неделе (с 14 по 20 февраля) он составил 25,2%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 21 февраля (на утро вторника) опустился до 30,74%. Это на 11,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. За первые 21 день февраля расход газа из ПХГ почти на 40% превышает средний уровень за последние пять лет.

Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в феврале 2022 года растет в два раза по отношению к февралю прошлого года. Средний показатель использования мощностей регазификационных терминалов за последние семь дней составляет 58%.

Цена газа с поставкой на среду на эталонной торговой площадке Европы, хабе TTF в Нидерландах, составляет $925 за тысячу кубометров при цене $896 в среднем с начала февраля.

В среду на торгах цена растет уже до $976. Таким образом, цена на споте выровнялась с ценой импортных контрактов "на месяц вперед" с поставщиками импортного газа и в том числе с "Газпромом" и для покупателей снова привлекательно наращивание закупок импортного газа, а не расход газа из подземных хранилищ.

Данные об украинском транзите за февраль, в миллионах кубометров.