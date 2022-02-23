Глава Еврокомиссии назвала целью ЕС независимость от российского газа

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Брюсселя избавляться от зависимости от российских поставок газа.

"Как мы видели, в последние месяцы, если не годы, Россия использовала энергию для оказания давления не только на Украину, но и на Европейский союз. И мы сейчас действительно полны решимости избавиться от зависимости от российского газа", - сказала глава Еврокомиссии в среду в Брюсселе по случаю визита премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.

Она назвала Норвегию надежным поставщиком газа. "Мы всегда могли рассчитывать на вас, вы всегда были верны тому, что обещали и предлагали. Вы всегда реагировали, когда требовалось больше газа. Большое спасибо за всю поддержку, которую вы нам оказали", - заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что при понимании необходимости диверсификации и модернизации газоснабжения в ЕС исходят из того, что газ - переходный источник энергии, так как Евросоюз планирует обеспечивать себя за счет возобновляемых источников.

По ее словам, девиз Евросоюза ясен: "Избавиться от зависимости от российского газа и больше переходить на возобновляемые источники энергии". "Это наше будущее. Это стратегическая инвестиция в нашу независимость", - заявила председатель Еврокомиссии.