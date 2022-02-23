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Rio Tinto объявила о рекордных дивидендах

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Rio Tinto, одна из крупнейших горнодобывающих компаний в мире со штаб-квартирами в Лондоне и Мельбурне, завершила 2021 год с рекордным свободным денежным потоком - $17,7 млрд, что почти вдвое выше показателя за предыдущий год. Компания сможет выплатить самые высокие за ее историю дивиденды - $10,4 на акцию по итогам 2021 года.

Выручка компании выросла на 42%, до $63,5 млрд, EBITDA взлетела в 1,6 раза и достигла $37,7 млрд, следует из сообщения Rio Tinto.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, увеличилась в 2,2 раза - до $21,1 млрд.

Общая сумма выплат акционерам Rio Tinto за прошлый год, с учетом промежуточных дивидендов, составит $16,8 млрд (12,3 млрд фунтов стерлингов).

По оценке The Financial Times, это вторая по величине сумма годовых дивидендов, когда-либо выплаченных компаниями, входящими в индекс FTSE 100. Рекорд принадлежит Vodafone, выплатившей 18 млрд фунтов стерлингов в 2014 году.

Rio Tinto

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