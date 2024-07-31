Rio Tinto в I полугодии увеличила EBITDA на 3%, до $12,1 млрд

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2024 года Rio Tinto увеличила EBITDA на 3% в годовом измерении, до $12,1 млрд, говорится в сообщении компании.

Выручка выросла на 1%, до $26,8 млрд.

Свободный денежный поток (FCF) компании за отчетный период сократился на 25% и составил $2,85 млрд. Чистая прибыль выросла на 14%, до $5,8 млрд.

На промежуточные дивиденды Rio Tinto планирует направить $2,9 млрд (177 центов на акцию), что соответствует 50% от чистой прибыли.

Rio Tinto - одна из крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний в мире. В ее портфеле активы по производству железной руды, алюминия, меди, алмазов. Основная часть деятельности Rio Tinto сосредоточена в Австралии и Северной Америке.