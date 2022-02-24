Автоконцерн Stellantis задумался о выводе производства из России

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Автоконцерн Stellantis, образованный год назад в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group, допускает перенос производства из России в случае негативных последствий из-за санкций, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на главу концерна Карлоса Тавареса.

Основным производственным активом группы Stellantis в России является завод "ПСМА Рус", расположенный в калужском индустриальном парке "Росва", выпускающий машины по полному циклу с 2012 года. Инвестиции в проект, как сообщалось, были на уровне 550 млн евро. Stellantis принадлежит 70% долей предприятия, еще 30% - у Mitsubishi. Завод выпускает легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi производит на мощностях "ПСМА Рус" сборку внедорожников Outlander и Pajero Sport.

Как пишет WSJ, накануне Таварес заявил, что пока не уверен относительно того, как санкции могут повлиять на производство Stellantis на калужском заводе. Из сообщения издания следует, что заявления были сделаны в среду, речь велась о возможных последствиях санкций в связи с признанием ДНР и ЛНР.

"Если реальность будет такова, что мы не сможем производить поставки на завод, мы будем вынуждены либо перенести это производство на другие заводы, либо столкнуться с ограничениями", - цитирует Тавареса издание.

WSJ напоминает, что в 2021 году производство на заводе в Калуге удвоилось, достигнув 11 тысяч легких коммерческих автомобилей. С конца прошлого года завод увеличил производство под экспорт в Западную Европу, начал сборку Peugeot Expert, Opel Vivaro и Citroen Jumpy для экспортных рынков. Кроме того, Stellantis анонсировал наладить в 2022 году в России сборку механических коробок передач и машин Fiat Scudo под экспорт.

Таварес, который на следующей неделе должен обнародовать стратегию Stellantis до 2030 года, отметил, что геополитические риски влияют на то, как компания будет принимать решения на перспективу. "За последние десятилетия автомобильная промышленность много раз подвергалась влиянию геополитики", - цитирует Тавареса WSJ.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Stellantis в России в 2021 году выросли на 64,7%, до 18 526 автомобилей.