Главы МИД стран Балтии предложили отключить Россию от SWIFT

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы в совместном заявлении выразили поддержку Украине и обвинили Россию в грубом нарушении международного права и всех международных норм.

Министры предлагают "максимально резко осудить это всем международным сообществом, ввести в отношении России максимально жесткие санкции, в том числе исключить Россию из системы SWIFT, политически изолировать Россию и выразить твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности независимой Украины".

Главы МИД считают, что "нужно срочно предложить украинскому народу оружие, боеприпасы и другую военную помощь, чтобы он мог защитить себя, а также экономическую, финансовую и политическую помощь и поддержку и гуманитарную помощь".

Президент Владимир Путин ранним утром 24 февраля объявил о начале военной операции против Украины.