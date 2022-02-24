Экс-премьер Финляндии решил выйти из набсовета Сбербанка

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU -Экс-премьер Финляндии Эско Ахо планирует покинуть наблюдательный совет Сбербанка. Об этом пишет финская Turun Sanomat со ссылкой на него.

Ахо заявил изданию, что начал процесс по немедленному выходу из набсовета Сбербанка.

Ахо вошел в набсовет Сбербанка по итогам годового собрания акционеров кредитной организации в мае 2016 года и потом каждый год в него переизбирался. Ахо независимый директор. Он также входит в комитет по стратегическому планированию и устойчивому развитию и комитет по управлению рисками при набсовете Сбербанка.

В состав наблюдательного совета Сбербанка, помимо Ахо, сейчас входит министр финансов РФ Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Максим Орешкин, бывший председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев, бывший партнер Capital Group, эксперт по инвестициям и устойчивому развитию (ESG) Натали Брагински-Мунье, замминистра финансов РФ, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, зампред Сбербанка Белла Златкис, глава Сбербанка Герман Греф и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.