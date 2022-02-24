Экс-канцлер Австрии Керн выходит из СД РЖД на фоне украинского конфликта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Бывший федеральный канцлер Австрии, экс-глава правления OBB Кристиан Керн выходит из совета директоров ОАО "РЖД", пишет издание Standard.

Последние события в украинском конфликте делают этот шаг неизбежным, сказал он изданию.

"Сегодня утром я уведомил РЖД, что слагаю с себя полномочия в совете директоров с немедленным вступлением решения в силу", - цитирует Керна Standard.

Керн состоял в совете директоров РЖД с 2019 г.